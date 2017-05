53 smed taskerne til Røde Kors

Taskerne var samlet ind i forbindelse med Røde Kors' indsamlingskampagne »Smid Tøjet«, så Grethe Pedersen havde opfordret sine kunder til at smide taskerne til fordel for kampagnen.

- Kunderne har afleveret 53 tasker og det er jeg godt tilfreds med. Vi slog desværre ikke rekorden fra sidste år, men det var dejligt, at der var så mange, som bakkede op om mit lille bidrag, fortæller Grethe Pedersen med et smil læben.

- Der er tasker i mange forskellige farver og i læder og pu, som er kunststof. Jeg har modtaget både dyre tasker og lidt billigere tasker. Mine kunder har været glade for at aflevere deres brugte tasker i stedet for at smide dem ud, og jeg er glad for, at Røde Kors nu kan sælge dem videre, tilføjer hun.