50-årig fangede tyv i sit hjem

- Beboeren holdt tyven tilbage, indtil vi kom nogle få minutter senere. Det foregik stille og roligt. Der var ikke noget med, at tyven prøvede at stikke af. Han har også tilstået det hele, siger Carsten Andersen, pressetalsmand i Midt- og Vestsjællands Politi.

Tyven er en 31-årig mand fra Kolding. han har under afhøringen forklaret, at han egentlig ledte efter tomme flasker, men da han ikke fandt nogle, valgte han at lave et indbrud.

Med tak for hjælpen til den 50-årige beboer har politiet nu et fuldt opklaret indbrud med en blank tilståelse. Den 31-årige mand blev derfor løsladt efter afhøring. Der var jo ikke grund til at kræve ham fængslet af hensyn til efterforskningen, og han havde ikke andet stående »på kontoen«, som berettigede til at stille ham for en dommer.