Bjarne Petersen har været på samme arbejdsplads i over 30 år. Foto: Hans-Jørgen Johansen

34 år med Citroën

Ringsted - 29. januar 2017 kl. 09:23 Af Peer Rasmussen

Det hører efterhånden til sjældenhederne, at man bliver på den samme arbejdsplads i over 30 år, men for værkfører Bjarne Petersen har det været helt naturligt.

Bjarne Petersen blev ansat som mekaniker hos Citroën forhandler Aksel Eriksen i Nørregade 78 den 3. maj 1983 efter tre et halvt år i den gamle mesterlære og en tur i militæret for at aftjene sin værnepligt.

- Jeg havde altid interesseret mig for teknik og reparerede knallerter og lignende, så det var helt naturligt, at jeg blev mekaniker. Jeg tog glad af sted på arbejde hver dag fra mit hjem i Ejby. Jeg kunne godt lide, at det var et lille familieforetagende, fortæller Bjarne Petersen.

- Da jeg blev ansat vidste jeg ikke så meget om Citroën bilerne. Jeg måtte blandt andet lære om hydraulik, som ikke så mange andre mærker havde på daværende tidspunkt. Dengang var det GSA, som mange kørte i. Lidt senere blev BX'eren mærkets store sællert. Arbejdsforholdene var også helt anderledes, for man gik ikke så meget op i arbejdsmiljø og den slags ting, erindrer han.

Læs mere i Lokalbladet i næste uge.