Skoleleder Bente Jeppesen prøver gerne selv flere af aftenskolen AOF?s kurser af. Efter 25 år ved hun, at man ikke kan hvile på laurbærrene, når man skal finde det næste store hit. Foto: Joachim Christensen

25 år med alt fra zumba til filosofi

Ringsted - 31. august 2016 kl. 14:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv efter 25 år i AOF, så betegner skoleleder Bente Jeppesen sig som lalleglad, når aftenskolens program to gange om året ryger på gaden.

Hun mener selv, de har sammensat det bedste af det bedste, og det er i hvert fald ikke tilbud, der mangler.

I AOF Sydvest Sjælland er der over 600 kurser at vælge imellem.

Selv har hun prøvet alt fra afspænding, core-træning og yoga til sprog og filosofi. Og som den ekstremt populære motionsform zumba beviste, så er det ikke altid til at forudse, hvad der bliver det næste store hit.

- Nogle gange er det tilfældigt, hvad der er en vinder. Hundemassage måtte jeg aflyse, men næste gang kan det vise sig, at det er populært. Om det bliver et hit eller et no-go, det er ikke til at vide, og derfor kan man heller ikke hvile på laurbærrene, siger hun.

Lange dage

Så det gør Bente Jeppesen ikke. Dagene kan vare fra 8 til 22 med møder og kurser, men hun nyder i den grad sit arbejde. Og det er ikke mindst glæden ved at glæde andre, der er årsagen.

- Vi kan have fysisk og psykisk handicappede, der ikke kan noget og ikke har noget sprog. Men de kan mærke rytmer. At se, at her har de det godt - det er fedt. De lyser op af livsglæde, siger hun, mens hun lyser op i et smil.

I årenes løb har skolelederen også haft praktikanter, der er kommet tilbage med stor ros til hende.

- Jeg har haft praktikanter, der har været sygemeldte og kun har kunnet arbejde to timer to gange om ugen. De er kommet tilbage glade, og i stand til at klare et fuldtidsarbejde. Det er jeg meget stolt af, siger hun.

Konkollegaer

For AOF er det ikke kun udbredelsen, der har ændret sig i Bente Jeppesens 25 år. Også den venskabelige konkurrence med lignende skoler som LOF og FOF har fået en ny karakter.

- Vi har fælles ting, men det er underviserne, kunderne går efter. Tidligere skelnede man mellem det liberale og arbejdernes oplysningsforbund, men den tid er forbi. Det kan jeg ikke sælge i dag. Nu er det underviserne, vi promoverer, siger hun.

En stabil kundegruppe møder trofast op sæson efter sæson, og der er ingen aldersbegrænsning.

Mænd og kvinder over 90 år kommer i jagten på nye input, men der tegner sig alligevel et mønster af kunderne, mener skolelederen.

- De unge dukker op med deres forældre, og så kommer de først, når de er gravide, og der er fødselsforberedelse.

Karriere og familie gør, at de holder pause, men når de er omkring 40 år, kommer de igen, siger hun.

Maler og rejser

Når Bente Jeppesen ikke prøver nye kurser af og i stedet tager sig lidt ferie, går turen særligt gerne til udlandet, hvor hun elsker at rejse med sin kæreste.

Ved siden af jobbet har hun også to sønner og børnebørn, der skal besøges, og så maler, syr og strikker hun. Når hun altså ikke selv er at finde på deltagerlisten til et af de 600 kurser.

JC