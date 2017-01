Illustration: Gottlieb Paludan Architects

21,2 millioner kroner er frigivet til torveprojekt

Ringsted - 11. januar 2017 kl. 14:16 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i Ringsted Byråd vedtog forleden, at Etape 2 af torveprojektet kan gå i gang. Samtidig frigav man i alt 21,2 millioner kroner til projektet. Det betyder blandt andet, at arbejdet med at flytte vejen, der går henover Torvet, kan igangsættes.

Men ikke alle kunne stemme for forslaget. Socialdemokratiet anfægtede endnu en gang, at et byrådsflertal nu ønsker at flytte vejen over til bankerne og at vandkunsten nedlægges. Samtidig ønsker partiet - som tidligere fremført i byrådet - at fastholde parkeringspladserne på Torvet. Det gav anledning til en del debat i byrådssalen.

Socialdemokratiets helt store bekymring er imidlertid, at projektet vil blive så dyrt, at man skal begynde at barbere det ned, således at hele fundamentet for Torveprojektet smuldrer.

Bekymringen skyldes, at der allerede nu er fremlagt et tilpasningskatalog, der ifølge hensigten skulle gøre det muligt at tilpasse projektet, hvis licitationen viser, at kommunens andel af projektet bliver dyrere end anlægsbudgettet.

Økonomiudvalget har imidlertid i første omgang besluttet ikke at godkende tilpasningskataloget.

Den indstilling fulgte flertalpartierne, da de stemte for forslaget forleden. For stemte venstre, DF, SF, Radikale og Enhedslisten. Imod stemte Socialdemokratiet og Konservative med den begrundelse, at de er imod en flytning af vejen, nedlæggelse af parkeringspladser og er bekymret for økonomien for projektet. Løsgænger Kisser Franciska Lehnert var fraværende på mødet.