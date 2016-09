Se billedserie Sådan så det ud, da det i sidste uge var Valby, der blev livet op af hundredvis af unge. Foto: Dansk Firmaidrætsforbund

1700 unge indtager Ringsted

Ringsted - 07. september 2016 kl. 15:00 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver for alvor liv i Ringsteds gader, når 1.700 gymnasie-, folkeskole- og erhvervsskoleelever i morgen bliver sluppet løs i Ringsted.

Med hjælp fra en app bliver de guidet rundt i byen, hvor de bliver udsat for alverdens forskellige opgaver, der skal løses for at give point.

Arrangementet kaldes »Den levende by« og er planlagt af SchoolsOntheRun og Dansk Firmaidrætsforbund.

Initiativet er for første gang i Ringsted, men har i tre år besøgt andre byer i Danmark. Pernille Fløjstrup Andersen fra Dansk Firmaidrætsforbund forklarer, hvad folk i Ringsted kan se frem til.

- Det, de skal forvente, er, at der er 1.700 andre mennesker omkring dem. Og det bliver noget med fest og farver. Eleverne får point for svar og for engagement, siger hun.

Over 50 virksomheder, organisationer, skoler og foreninger leger med og har selv fundet på de udfordringer, som de unge bliver stillet over for.

Her gælder det også om at have snøret løbeskoene, for jo flere opgaver, eleverne når rundt til og løser, jo større chance har de for at ende i finaledysten på Torvet i Ringsted, hvor deres samarbejdsevner bliver sat på spil.

Det gør de også undervejs. Da løbet sidste uge var i Valby, skulle elever udvise evner inden for førstehjælp, datasikkerhed og viden om mobning, og dagen i morgen byder blandt andet på kørestolsrace og en forhindringsbane gennem kloakrør hos henholdsvis Plejecenter Solbakken og Møller og Co.

De mulige destinationerne kan eleverne finde ved hjælp af app'en. Her vil der også undervejs dukke uventede udfordringer op. De mange unge er blevet fordelt på små hold med højst syv deltagere, og de bliver alle sammen sendt af sted fra torvet kl. 10. Inden da har de fået fyldt depoterne med hjælp fra Ringsted Produktionshøjskole, der har smurt sandwich og hjulpet til at sørge for, at aktivitetsniveauet kan holde hele eftermiddagen.

Når formiddag bliver til eftermiddag går et band fra MSG på scenen, ligesom en DJ underholder, inden finalen og den senere præmieoverrækkelse.