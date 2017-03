13 trupper deltager i gadeteater

Ringsted skal være vært for en international gadefestival i august. Det besluttede et enigt byråd tirsdag aften. Dermed kan borgerne glæde sig til, at 13 teatertrupper bliver sluppet løs i Ringsteds gader i løbet af uge 35.

- Det er vigtigt for os, at begivenheden kan holdes i samme uge som Ringsted Natten, hvor der er mange folk i byen. Det glæder vi os meget til at opleve, påpeger formand for Kultur- og Trivselsudvalget i Ringsted Kommune Per Nørhave (DF).