Det myldrede ikke ligefrem med mennesker på Torvet, da Børns Voksenvenner kom for at hverve lokale fra Ringsted. De 10 kontakter, som foreningen fik, er ikke mange, men til gengæld virkede de ægte interesserede i at melde sig til at være noget for børn med bopæl i kommunen. Privatfoto

10 vil med i voksenvenner

Til de børn mangler foreningen både voksne venner, frivillige hjælpere og de såkaldte matchere. De sidste sætter sig grundigt ind i både de ansøgende børn og deres mor eller far samt de tilmeldte voksenvenner for at sikre, at det bliver det bedste match.

- Vi har en godkendelsesprocedure for alle, så nu skal vi ud at besøge folk, og de, der bliver godkendt, skal på et kursus. Vi overvejer også at holde et oplysningsmøde senere for at se, om vi kan få flere med, siger Vibeke Niclasen.