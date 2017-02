Se billedserie Andreas Karlsen. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: - Byrådet snorksover Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Byrådet snorksover

Ringsted - 27. februar 2017 kl. 12:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste uge var Andreas Karlsen med til at arrangere paneldebat på Handelsgymnasiet på ZBC Ringsted, hvor han til daglig studerer og er elevrådsformand. Her repræsenterede han Konservativ Ungdom, men i fremtiden håber han på at komme til at repræsentere moderpartiet i byrådet.

- Jeg vil gerne kæmpe for, at der bliver truffet fornuftige beslutninger i byen, der tilgodeser den enkelte borger og byens virksomheder, lyder det fra den ungdomspolitisk aktive elevrådsformand, der uddyber:

- Konservative har en god kombination af liberal-økonomisk politik og socialt ansvar. De var også det eneste, foruden en enkelt løsgænger, der stemte imod forslaget om torv-projektet, lyder det fra Andreas Karlsen.

For Andreas Karlsen er det ikke oplagt at skulle ind i politik netop nu - men han føler ikke, at han kan tillade sig andet.

- Jeg ville egentlig helst have en masse erhvervserfaring, før jeg stiller op, men jeg holder for meget af byen til at vente, lyder det fra Andreas Karlsen, som fortsætter:

- Jeg føler mig tvunget af den lokalpolitiske situation. Torv-projektet er sindssygt, siger Elevrådsformanden, der ikke har meget tilovers for den måde, byrådet agerer på i dag.

- Byrådet snorksover. De har ikke styr på, hvad den enkelte borger vil, og det kan man særligt se oppe på torvet. Det virker meget forhastet, lyder det fra den 21-årige elevrådsformand.