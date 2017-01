Master Fatman har tidligere med stor succes lavet jazzskole for børn i førskolealderen. Under Vinterjazz er der premiere på version 2 af jazzskolen, og her vil udgangspunktet være de lidt ældre børn fra 6-12 år.

Vinterjazz er også for børn og unge

Jazzfestivalen rummer blandt andet særlige arrangementer for børn og unge, for eksempel ‘Jazzaholic’, der er festivalens eksponering mod unge 15-24-årige, som ved at kombinere visuelle billeder og lyd skal skabe en anderledes koncertform og en helt ny måde at formidle jazzen til ungdommen.

Et af de andre særlige Vinterjazz-projekter, som børn (og voksne) kan støde på i år, er Master Fatmans Jazzskole. Her inddrages børnene i jazzens historie med god karma og fascination for musikkens mangfoldige sprog. Sammen med Master Fatman og hans band vil børnene dykke ned i jazzens skatkammer og herefter i fællesskab lave deres eget ‘jazz-sample’.

Der er jazzskole følgende steder:

Søndag 12.02 kl. 14: DR Koncerthuset, Studie 2, København S

Lørdag 18.02 kl. 13: Stars, Vordingborg

Søndag 19.02 kl. 12: Gimle, Roskilde.