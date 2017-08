Se billedserie De sydvendte tre hektar mark ligger i Odsherreds stejle morænelandskab med den storslåede udsigt og havet med Nekselø mod vest, Dragsholm mod syd og Lammefjorden mod øst. Foto: Per Buurgaard Christensen

Vinen på Vejrhøj smager af Odsherreds landskab

Oplev - 04. august 2017

Nina og Niels Fink etablerede Vejrhøj Vingård som et hobbyprojekt, der skulle holde dem aktive i pensionisttilværelsen. Men nu har projektet taget fart og fylder hele deres tilværelse.

Egentlig var det den pragtfulde udsigt over Nekseløbugten, de faldt for, og de endte med at købe gården og den tilhørende jord for foden af Vejrhøj i Vindekilde i 2009. Og i begyndelsen var det slet ikke vin, der var for øje, da slutsedlen blev underskrevet. Men et par år senere - i 2011 - grundlagde Nina og Niels Fink Vejrhøj Vingård med 4000 vinplanter.

De er begge uddannede nationaløkonomer og har i mange år arbejdet i ledende stillinger i den finansielle sektor, og vingården blev deres måde at realisere en drøm om at arbejde med planter. Nina Fink gik på Landbohøjskolen, før hun begyndte at læse økonomi, og Niels Fink har i de senere år fulgt kurser på Landbohøjskolen og Vinakademiet. Han bestod Vinakademiets sommelier-eksamen i 2016.

De første år var det et hobbyprojekt, men i 2015 føjede parret et vineri til gården, og sidste år blev der plantet yderligere 6000 planter på de sydvendte tre hektar mark.

Nu er det ikke længere bare en hobby, men et arbejde og et produkt, der begynder at vinde anerkendelse og priser blandt danske vinkendere.

Druer tilpasset det danske klima

På en regntung julidag er vinrankerne midt i blomstringstiden, og Niels og Nina Fink studerer dem minutiøst.

Justerer lidt på de wires, der hjælper rankerne til at forblive ranke. Det er fortrinsvis af sorten Solaris, de pusler om - og nogle stokke med blå druer, der bruges til rosévinen, som Dragsholm Slot har med på deres vinkort som en aperitif. Sorterne, som er gode til at modne i det kølige danske klima, er fremavlet, så de der modstandsdygtige overfor svampesygdomme. Det gør det lettere at dyrke markerne efter økologiske principper og ukrudt harves væk. Her dyrkes markerne med respekt for naturen. Parret har da også taget skridt til at få papir på økologien. Men det tager tre år at blive certificeret økologisk vinproducent, så det kan de først kalde sig i 2020.

Når det bliver tid til høst, om små tre måneder i oktober, kræver det dog lidt mere end bare to menneskers indsats.

- Så kommer venner af vingården og familien og hjælper til i et par dage, fortæller Nina Fink.

Den tyske ønolog Jens Heinemeyer er tilknyttet vejrhøj Vingård som vinmager, og har haft stor indflydelse på det udstyr, vineriet indeholder.

- Det er brugte maskiner, men af god kvalitet. Han har jo erfaringen og kontakterne i orden, og har derfor kunnet vejlede os meget grundigt undervejs - også omkring indkøb af nye beholdere og andet udstyr, forklarer Niels Fink.

Ståltanke og træfade fylder pænt op i vineriet, som også Ørnberg Vin på Sjællands Odde bruger til at flaske deres produktion.

Enkeltmarksvin

Det afspejles i den endelige smag vinene får, at druerne kommer fra en enkelt mark. Ståltankene og træfadende bruger parret til at fremelske forskellige smagsnuancer til vinene.

- Vinene tager jo smag, efter den jord de er plantet i, og afspejler den natur, de er skabt i. Derfor kan de også have meget forskellig karakter fra år det år, fordi det er så afhængigt af vejret. Vi kan ikke blande druer i fra andre marker og dermed skabe en ensartet vin fra år til år, sådan som de store vingårde i udlandet kan, forklarer Niels Fink.

Vinene kan man både købe i parrets vineri, hvis man kommer den vej forbi, hos slagteren i Fårevejle eller i Sidinge og Sandby, samt hos fiskehandlerne i Rørvig og På Odden. Men man kan også finde Vejrhøj Vin på vinkortet på Dragsholm Slot lige i nærheden og i Klint på Det Vilde Køkken. Vingården forhandler også deres vine til en række københavnske restauranter og barer, ligesom oste- og vinbutikker i det nordsjællandske har Vejhøj Vin på hylderne.