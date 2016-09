Se billedserie Den bedste afslapning for Merethe Svahn Hansen er at gå i naturen med kurven på armen. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Vild med den vilde mad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vild med den vilde mad

Oplev - 02. september 2016 kl. 10:12 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Katrine Wied, DAGBLADET

En kraftig og stærk smag breder sig på tungen, få øjeblikke efter at man har puttet de lidt grove, mørkegrønne blade i munden.

Planten hedder strandmælde og minder lidt om peberrod. Det er en god smag, og man er ikke i tvivl om, at dette er mad og ikke blot en langhåret idé for naturidealister.

- Denne her vokser rigtig mange steder på de danske strande og kan bruges til at lave nordens wasabi.

Urteentusiast Merethe Svahn Hansen udpeger den omkring en meter høje urt, som vokser i sandet på stranden ved Vejs Ende ved Strøby Egede. Med bladet inde i munden aner man den salte indvirkning, som havvandet, der blødt slår op mod stenstranden, har på planten.

- Man blender den med lidt olie og salt, forklarer hun videre om den kraftfulde plante.

Merethe Svahn Hansen er til daglig chefsekretær i en stor international virksomhed. Men en meget stor del af hendes fritid går med at samle urter, bær og svampe i den danske natur og finde nye opskrifter, der kan forvandle dem til lækre retter.

En god brændenældesuppe

De seneste 10 år er interessen blevet så omfattende, at hun arrangerer urteture, blandt andet i samarbejde med Dansk Vandrelaug, hvor hun lærer fra sig og øser af sin enorme viden.

- På mit job er jeg vant til at gå med høje hæle på de bonende gulve og har måske brug for, at livet handler om noget mere. Det gør mig lykkelig at gå på stranden og samle og så komme hjem og lave en tærte, der smager fantastisk, forklarer Merethe Svahn Hansen.

Interessen begyndte, da hendes i dag 24-årige søn var omkring otte. Han var spejder, og mor og søn var til foreningernes dag på Køge Torv, hvor spejderne stod og serverede brændenældesuppe.

- Det var nogle billige bouillon-terninger og et par brændenælder i en gryde. De små unger var så kede af, at bedsteforældrene ikke havde lyst til at smage, husker Merethe Svahn Hansen, som lige der besluttede, at hun ville lave en brændenældesuppe, der smagte godt.

- Jeg har altid været glad for at færdes i naturen, og jeg har altid været et madøre. Siden jeg var en stor pige, har jeg været den eneste i familien, som strejfede. Når vi var på campingtur på Møn, sad mine forældre i campingvognen, mens jeg rendte rundt og kiggede på alt muligt, uden at vide hvad jeg ledte efter. Jeg kunne bare godt lide at være i naturen og at være alene, forklarer hun.

Væk med stress

I dag er urtejagten det allerbedste middel mod stress, som Merethe Svahn Hansen kender.

- Jeg er blevet så glad for at gå derude. Man kan ikke tænke mange andre tanker, når man søger i naturen. Stress og alt det travle forsvinder. Uanset om man vil det eller ej, virker det stress- forbyggende. Når man samtidig kan finde noget, som er sundt og smager godt, er der ikke nogen grund til at sige nej tak.

Let at finde

Merethe Svahn Hansens filosofi er, at det ikke skal være svært at finde sin egen mad. Heller ikke de opskrifter, som hun laver, skal være af den meget krævende slags.

Når hun har folk med på sine urteture, sørger hun for kun at lære dem om et par enkelte planter eller svampe, som de så til gengæld er sikre på at kunne genkende og har smagt.

- Det er vigtigt for min formidling, at det ikke bliver gjort sværere, end det er.

Merethe Svahn Hansen bukker sig igen ned og sætter den lille flettede kurv, hun har på armen, fra sig på jorden. Foran hende vokser en lille, lav lidt sukkulent-agtig urt med firkantede, lidt tykke blade. Sådan en, som man har set på stranden hundredvis af gange.

- Den kaldes agurkeurt og smager af agurk. Den kan man bruge i salater eller i en wok. Man kan også bruge den til tzatziki, siger hun og plukker lidt.

Mange af Merethe Svahn Hansens opskrifter opfinder hun selv, og familien er hendes forsøgskaniner.

- Vi får meget mærkelig mad, siger dem vi kender, og ind imellem får jeg også at vide, at det behøver jeg ikke at lave igen, griner urteentusiasten.

Andre opskrifter får hun af lokale fra landsbyen Nyer i de franske Pyrenæer, hvor Merethe Svahn Hansen og hendes mand har et hus. Her har landsbyboerne tidligere været nødt til at bruge naturens vilde urter, fordi der ikke var andet at få.

- Til at begynde med anså man mig for lidt skør, for i dag kører de fleste fra landsbyen til supermarkeder og handler, men nu hvor vi har haft huset i Nyer i en årrække, er vi en del af lokalsamfundet, og så synes de, det er dejligt at give bedstemors opskrifter videre og fortælle om deres favorit-urter og måske smage en af mine urtesnacks. Til påske havde jeg lavet tapasæg med brændenælde pyntet med violer. Alle var vildt imponerede, og jeg er sikker på, at flere er begyndt at se nærmere på de vilde urter igen, fortæller hun.

Tilbage til basis

Også danskerne, med kendte restauranter som Noma i spidsen, er blevet kendt for at lave mad fundet i vores nære omgivelser.

- Jeg tror, at vi er kommet alt for langt væk fra basis. Man har behov for selv at kunne samle sin mad og vide, hvor det kommer fra. Hvorfor flyve mad hele jorden rundt for, at vi kan få thaimad, og hvorfor skal jordbær flyves ind året rundt, i stedet for at spise skovjordbærene når de er her? Det er skægt at finde maden selv, og så koster den ikke noget på den måde, påpeger Merethe Svahn Hansen.

Merethe Svahn Hansen har dog et budskab, som hun også gerne vil sende til sine kursister: Tag ikke det hele.

- Husk at lade noget stå, og tag ikke mere, end du kan bruge. Ved private områder må du kun plukke det, du kan nå fra stien og ikke mere, end der kan være i en hat. Det er vigtigt, at planterne har en chance for at komme op igen, så de ikke forsvinder, siger hun.