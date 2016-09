Video: Sådan er det at svæve i en vindtunnel

Wooow. Min krop sitrer helt. Det var helt vildt. Sådan tænker jeg, da jeg lige er trådt ud af vindtunnelen efter at have svævet rundt i seks minutter.

Og selvom seks minutter måske lyder af lidt, så kan jeg fastslå, at det er meget passende, for efter de tre »flyveture« må jeg indrømme, at mine arme er temmelig ømme og trætte. Det tærer på musklerne at bruge armene til at navigere rundt i vindtunnelen og presse ned mod luften, der strømmer op mod en med høj hastighed.