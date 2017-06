Se billedserie Ejbybunkeren blev brugt som operativ kommandocentral for overvågning af luftrummet over Danmark under den kolde krig. Bunkeren er bygget i 1954. Foto: THOMAS OLSEN

Video: Koldkrigsbunkeren der kunne blive varm

Oplev - 09. juni 2017 kl. 14:16 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inde i den 14 kilometer lange Vestvold, har der siden 1954 ligget en bunker, som i sine aktive år under den kolde krig havde central betydning for overvågningen af det danske luftrum. Nu fungerer Ejbybunkeren som oplevelsescenter.

I hjertet af Ejbybunkeren blinker et rødt lys ildevarslende i det, der engang var et fuldt funktionelt situationsrum, hvorfra det danske luftforsvar skulle styres, hvis den kolde krig blev til aktive krigshandlinger. Virkelighedstro, men dog fiktive, nyhedsudsendelser om den kolde krig vises på storskærm. Fra et stort, rundt bord i midten af det halvmørke rum kan man styre et interaktivt spil og forsøge at forhindre tredje verdenskrig i at bryde ud.

I den forhenværende kommandocentral en etage over situationsrummet kan man via telefonrør og film blive klogere på selve Vestvoldens og Københavns Befæstnings historie. Engang stod stedets øverstbefalende her og så ned på en glastavle i situationsrummet, der konstant blev opdateret med de nyeste informationer om overflyvende flys placeringer - angivet med H for Hostile og F for Friend.

Udenfor er der stille. På gadeniveau lige ved gitterlågen ind til museet er der en skovlysning med bænke og en indhegning, hvor en gruppe får og deres lam går rundt. Det er ikke meget ståhej over indgangen til Oplevelsescenter Vestvolden og Ejbybunkeren, men det går fint i tråd med stedets historie, for dets egentlige anvendelse var i mange år hemmelig for offentligheden.

Både bunkeren og volden, den befinder sig i, er nu fredet som fortidsminde. Volden blev bygget i 1880'erne som en del af Københavns Befæstning, mens bunkeren blev bygget i 1954 og blev brugt som operativ kommandocentral frem til 1971, hvorefter den overgik til at være kommunkationscenter i Forsvaret.

Læs historien om Koldkrigsbunkeren der kunne blive varm i e-avisen OPLEV Sjælland.