Video: Holbæk Museum fortæller om vores liv

Oplev - 26. maj 2017

I hvert nummer stiller vi en af OPLEV Sjællands læsere spørgsmålet: Hvilken oplevelse vil du anbefale?

I dag: Michael Nielen, pianist, lydkunstner og forstander på Kunsthøjskolen i Holbæk.

Museumsgården ved Holbæk Museum er en tidslomme midt i byen Her gemmer de gamle bindingsværkshuse fra 1600- og 1700-tallet på udstillinger, der fortæller om forskellige perioder og sider af byens historie.

- Det her er mit første argument for at anbefale Holbæk Museum, siger Michael Nielen, da vi træder ud på brostenene i gården.

- Det er et særligt sted, og det er ikke så musealt. Der sker en masse her, også koncerter og teater. Og her er masser af børn, siger Michael Nielen.

Han kom til Danmark fra Düsseldorf for 17 år siden og har været en del af Kunsthøjskolen i Holbæk alle årene. Og Holbæk Museum er et sted han vender tilbage til - og gerne viser frem, når han får gæster fra Tyskland.

Han kan godt lide, at museet fortæller om almindelige menneskers liv.

- Det er vores liv. Ikke andres, der lever langt væk og i andre samfundslag. Dem er det nemt at kritisere, siger Michael Nielen.

Vi går igennem den nye faste særudstilling om forholdet til Dansk Vestindiske Øer. Her, hvor vi med egne øjne kan se de lænker, som slaverne har snæret om slavernes håndled. Og hvor vi kan læse om forbindelserne mellem Holbæk-egnen og den danske koloni.

- Vestsjælland bliver koblet sammen med De Vestindiske Øer, som Michael Nielen siger det.

Og det er noget som optager ham.

- Globaliseringen begyndte jo ikke med Microsoft og Google. Man kan ikke flygte fra sin historie. Det er noget, man som tysker er bevidst om, og det kræver en vis ydmyghed, siger Michael Nielen, som synes at udstillingen giver meget at tænke over og tale om.

- Det er noget af det, museet kan. Man perspektiverer den lokale historie, siger Michael Nielen, mens vi kigger på det såkaldte refleksionsrum, hvor negerdukker kigger ud på os gennem glasset. Og hvor skoleelever har sat gule post it's op med deres tanker og overvejelser. På en af dem står der bare »Hvad skal man ellers sige?« - måske en kommentar til debatten om ordet neger.

Udstillingen om Dansk Vestindien og Vestsjælland er ikke stor, men den giver masser af stof til eftertanke og snak, mener Michael Nielen, som gerne slutter museumsbesøget af med at spise en is ved et af bordene i gården, hvor flere museumsgæster nu har sat sit til rette.