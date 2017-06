Video: Her kan du opleve sommeren til søs

Det må have været noget af et syn: 150 svømmere i vandet på Grønsund mellem Bogø og Falster - og med sig på slæb: Den 120 tons tunge træfærge M/F Ida.

Svømmerne kom i Guinness Rekordbog, og færgeoverfarten, der ellers havde været truet af lukning, fik lov til at holde skruerne i vandet (der er to - en i hver ende af skibet, red.).

Hun er medlem af støtteforeningen Idas Venner, der sammen med de to kommuner Guldborgsund og Vordingborg, som ejer M/F Ida, sørger for at holde liv i overfarten. For siden Farø-broerne blev indviet i 1985, er M/F Ida blevet mere en attraktion end en trafikal nødvendighed.

- Det er en del af øens identitet. Søfarten har betydet meget for Bogø, siger Anni Giray, som elsker at stå ved rælingen og nyde de 12 minutter til søs.

Idas Venner har sørget for, at man bliver modtaget godt på havnene, hvor der er opført ventesale. På Bogø-siden dufter det lille træhus endnu helt friskt, selvom det blev opført sidste år. Indenfor bugner det af sommerhuslitteratur, men også fagbøger og nyere romaner. Det er en bogbyttecentral, forklarer Anni Giray.

Vi går forbi ventesalen og ind mellem træerne og ind på et område med slået græs og en forrygende udsigt over Grønsund. Her ligger to sheltere side om side ved en bålplads og byder sig til for friske cyklister eller vandrere.