Se billedserie Galleri Galschiøt har eget bronzestøberi, hvor voksfigurer hejses ned i et stort vandkar for at blive belagt med bronze. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Video: Galschiøt vil sætte verden i kontrolleret brand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: Galschiøt vil sætte verden i kontrolleret brand

Oplev - 23. juni 2017 kl. 15:23 Af Cecilie Lunding Tolversen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han har smidt H.C. Andersen i havnen, spiddet en isbjørn og deltaget i rækkevis af ulovlige aktioner i ind- og udland. Kunstneren Jens Galschiøt er ikke bange af sig, når han med sin kunst forsøger at sætte fokus på etik og moral i forbindelse med aktuelle verdensproblemer. Ofte er hans happenings ulovlige og for egen regning.

- Da vi er befriede af mine penge, er vi urørlige. Vi kan gøre, hvad som helst. Jeg er blevet smidt ud af Kina, Hong Kong og Mexico. På den måde er jeg ikke så let at have med at gøre, fortæller Jens Galschiøt og fortsætter:

- Der er masser, der synes, jeg er en idiot. Det er fint. Kunstverdenen synes også langt hen ad vejen, jeg er en idiot, fordi jeg laver politisk kunst. De kan ikke lide, jeg kritiserer dem. Men det har jeg vænnet mig til. Hvis alle synes, det er fantastisk, så fungerer det faktisk ikke. Der er ingen grund til at lave noget, alle er enige om.

På Galleri Galschiøt i Odense ligger kunstnerens værksted med 10 ansatte og endnu flere frivillige. Her bliver alt fra små smykker og figurer af tøj til tonstunge skulpturer til. I værkstedet med eget bronzestøberi, galleri og skulpturpark kan man følge procesessen fra den første lille klump voks bliver modelleret, til den færdige skulptur står klar.

Etik og moral Galschiøt fortæller, at han startede sit kunstneriske liv med at lave æstetisk kunst, men i starten af 90erne sprang han ud som »pladderhumanist«. Han følte ikke længere, at han behøvede at have svarene på verdens problemer for at kunne være kritisk overfor dem.

Derfor lavede han »Min indre svinehund«. En over to meter høj og et tons tung armeret betonskulptur, som handler om fravalget og tilvalget af dyret i mennesket, der ikke kan sætte sig i andres sted. I løbet af 55 timer blev der i år 1993 opstillet 20 eksemplarer af svinehunden i 20 europæiske storbyer uden tilladelse for at sætte fokus på øget fremmedhad og racisme.

- Siden har jeg lavet alle de her projekter, som handler om det samme. Det handler om fravalget af etik og moral og skred i ting og sager. Hver gang folk spørger, om jeg har nogle idéer til løsninger, så må jeg sige nej. Jeg ved ikke, hvordan vi skal løse den her verdens problemer, men jeg er sikker på, at ideen ikke er at drukne folk, forklarer Jens Galschiøt og tilføjer:

- Selvom jeg slås for klimaet, så er det ikke fordi, jeg er særlig optimistisk. Jeg tror måske, vi ender i lort. Men man behøver ikke have løsningen for at slås for det.

Derfor har Galschiøt blandt andet både lavet skulpturen af en isbjørn, som bliver spiddet af en CO2-kurve, og 70 flygtningeskulpturer, som er blevet sejlet rundt i ind- og udland. Han har også smidt en af sine egne skulpturer af H.C. Andersen i Odense Havn som en protest.

Blå bog: Jens Galschiøt





Født den 4. juni 1954 i Frederikssund.





Uddannet plade- og konstruktionssmed på Odense Staalskibsværft.





Især kendt for at sætte fokus på verdens ubalancer ved at lave skulpturer for egne midler og bruge sin kunst til internationale aktioner og »happenings«.





Har også lavet »Ringbærerens jakke«, der nu står i Marselisborg Slotspark i Århus, til Dronning Margrethes 50 års fødselsdag.





Galschiøts første politiske værk »Min indre svinehund« står flere steder i Europa. Blandt andet ved Kulturhuset Elværket i Frederikssund.





Galleri Galschiøt, Banevænget 22, 5270 Odense N. har åbent alle hverdage fra 9 til 17 rundvisning muligt efter aftale. Jens GalschiøtFødt den 4. juni 1954 i Frederikssund.Uddannet plade- og konstruktionssmed på Odense Staalskibsværft.Især kendt for at sætte fokus på verdens ubalancer ved at lave skulpturer for egne midler og bruge sin kunst til internationale aktioner og »happenings«.Har også lavet »Ringbærerens jakke«, der nu står i Marselisborg Slotspark i Århus, til Dronning Margrethes 50 års fødselsdag.Galschiøts første politiske værk »Min indre svinehund« står flere steder i Europa. Blandt andet ved Kulturhuset Elværket i Frederikssund.Galleri Galschiøt, Banevænget 22, 5270 Odense N. har åbent alle hverdage fra 9 til 17 rundvisning muligt efter aftale.