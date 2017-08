Se billedserie - Jeg går ingen steder uden kikkerten. Man ved aldrig, hvad man støder på, siger Ivan Ingemansen. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Video: Besøg Sjællands bedste sæl-spot Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: Besøg Sjællands bedste sæl-spot

Oplev - 15. august 2017 kl. 13:26 Af Julie Grothen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en morgen i august. I luften summer insekterne, og det er klart vejr med en mild brise.

Det er perfekt vejr for os, som er på udkig efter sæler på Avnø. Dyrene selv er sådan set ligeglade med vejret. Selvom det ser ud, som om de ligger og soler sig, så ligger de her også når det øser ned, siger Ivan Ingemansen.

Han ved, hvad han taler om. Siden han for 14 år siden gik på efterløn, har hans liv været fyldt med natur og formidlingen af den. Ikke mindst her på Avnø, hvor vi denne morgen mødtes ved den tidligere flyverskole, som i dag tilhører Naturstyrelsen og fungerer som naturskole. Nu er vi på vej ud ad grusstien i retning mod fjorden.

Ivan Ingemansen har både en kikkert om halsen og over skulderen bærer han en større variant med stativ. Det er vigtigt, at have kikkert med, for sælerne ligger på stenrevet 700-800 meter ude på vandet. Det er svært at skelne sten fra dyr, når man står helt herinde på udsigtsstedet. Heldigvis har Ivan Ingemansen indstillet kikkerten.

- Du skal lige prøve at se her, hvordan de her to ligger ind over stenen, siger han.

Avnø Naturcenter ligger på Flyvervej 40, 4750 Lundby på den tidligere flyveplads.

Hvis du parkerer ved naturcenteret, kan følge den knap en kilometer lange sti til udkigsposten ved fjorden.

Stien er tilgængelig også for kørestolsbrugere. Og med blikket rettet gennem kikkerten bliver det, der før så ud som store sten ude på fjorden, nu til levende dyr. Mange levende dyr. Året rundt bor omkring 250 spættede sæler her på revet. Ved første kik ligger de næsten lige så ubevægelige som sten, men bliver du ved med at kigge, kan du se, hvordan de er opmærksomt til stede. Og en gang i mellem udkæmpes en kamp mellem et par af sælerne om de bedste liggepladser. En enkelt unge får vi også øje på i flokken.

- De slapper af. Det handler om at bruge så lidt energi som muligt, siger Ivan Ingemansen.

Avnø er af Naturstyrelsen udpeget som det ene af to steder i Danmark, hvor man næsten kan være sikker på at se sæler. Det andet er Fanø.

Men tæt på kommer vi ikke. Sælerne er ikke trygge ved at søge mod land, og de ligger helt fint på stenrevet derude. Og når de skal finde føde glider de ned i vandet og søger ud i Smålandsfarvandet for at fiske, forklarer Ivan Ingemansen.

Bestanden af sæler er vokset markant gennem de senere år. Naturstyrelsen anslog i 2010, at der lever omkring 14.000 af de spættede sæler i Danmark, mens tallet i 1976 var cirka 2.200.

- For 25 år siden kunne du måske være heldig at se enkelt herude. Men nu er der et godt fødegrundlag, der er jo ikke meget fiskeri i de indre farvande mere, så der er masser af fisk til sælerne, siger Ivan Ingemansen, som i dag efter adskillige minutters observation har talt ikke færre end 224 sæler.

Se videoen, hvor Ivan Ingemansen fortæller om sælerne.