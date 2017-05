Se billedserie Ulla Britt Simonsen underviser i yoga i det fri. Foto: Kristian Willumsen

Ulla Abdulla finder ro i yoga i det fri

Der er intet klistret linoleumsgulv eller ribber på væggene, når der er yoga ved Rønnebæksholm. Det foregår nemlig i det fri.

»Yoga i det fri«. En hippie-ting? En hipster-ting? En business-ting? Eller bare essentielt? Spørger du Ulla Britt Simonsen, rammer vi det sidste.

På mange måder fandt hun nemlig svaret, da hun for nogle år siden begyndte på åndedræts-træning og »væren-i-sig-selv-zen«.

Du kan dyrke yoga i det fri ved Rønnebæksholm, Rønnebæksholm 1, 4700 Næstved den 25. juni, 6. august og 20. august fra klokken 11. Det koster 50 kroner at deltage. De kan betales både kontant og via Mobile Pay.

Der er flere steder, du kan dyrke yoga i det fri. For eksempel har Sct. Hans Have i Roskilde yoga-undervisning hver tirsdag eftermiddag, og når vejret er til det, rykker man ud på græs. Læs mere på scthanshave.dk I dag kan hun ikke være uden.

Den glæde og tilfredshed Ulla Britt Simonsen fandt i træet og andre yoga-positurer, ønsker hun at dele, sprede og kommunikere ud til andre.

Blandt andet derfor er hun igen i år på plads som yogainstruktør under det fri.

Øvelserne foregår i smukke naturomgivelser ved Rønnebæksholm, hvor der de næste måneder tre gange vil være mulighed for at suge asiatiske åndedrag til sig under ældgamle himmelstrøg og historiske vingesus.

Sidste år var det velbesøgt. I år håber man på endnu flere.

- Alle er velkommen. Alle. Det handler om at få oplevelsen sammen, og der bliver ikke gået op i, hvor dygtig du er, siger Ulla Britt Simonsen.

Naturens musik

Til daglig lever hun af musik, hvor hendes primære instrument er vokalen.

Mange i Næstved og omegn vil kende hende fra musikskolen i byen og måske mest af alt som »Ulla Abdulla« i »Ulla Abdullas Cogobongo Band«, der i flere år har optrådt for børn landet over.

Hun har udover tjansen som underviser og humørspreder blandt børn og unge en karriere som solist. Her har hun hovedsageligt har beskæftiget sig med jazzgenren.

Snart udkommer hun med albummet »Tråde«.

For Ulla Britt Simonsen hører rollerne og titlerne på mange måder sammen. Yoga og musik går hånd i hånd - og allerhelst i det fri.

- Naturen er det bedste akkompagnement til yogaen. Der er noget helt særligt over lyden i naturen, og det stemmer så fint med yogaen, siger hun.

Kultur, krop og natur

Hun understreger i samme moment, at yogaen for hende er et redskab til at dygtiggøre sig som sanger.

- Den accept af dig selv - og generelt egentlig det meste - du får med yoga-træning, er virkelig vigtig for mig. Det gør, at jeg kan fokusere på det rigtige og udelukke alt det negative, siger hun.

Ved de tre yoga-sessions i Rønnebæksholm, vil der også være rig mulighed for at opleve kultur.

Kultur og natur smelter sammen under »Yoga i det fri«.

Rønnebæksholm har nemlig vanen tro gang i kunstudstillingerne. Og der er fri adgang til de smukke lokaler og kunsten ved køb af en billet til yogaen.

Man kan på Rønnebæksholm hen over sommeren blandt andet opleve udstillingen »Planter i bevægelse«.

En udstilling hvor kunstnere fra hele verden er på plads.

Kunsterne bor under udstillingen på Rønnebæksholm, hvor det er meningen, at flere værker skal blive til.

- Det kunne ikke passe meget bedre. Det bliver godt, siger Ulla Britt Simonsen om sammensmeltningen af de to.

For at deltage i »Yoga i det fri« skal man bare møde op - Og helst medbringe en eller anden form for underlag.

- Sidste år kom der bedsteforældre og børnebørn, der troppede op med en plastiksæk. Det var bare så fint, men måske ikke det bedste for øvelserne, siger Ulla Britt Simonsen og griner ved tilbageblikket.