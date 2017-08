Udstilling inviterer til at spise kunsten

Kunstinteresserede, som ikke er bange for at få lidt jord under neglene, kan høste mere end en almindelig udstillingsoplevelse på Rønnebæksholm den kommende weekend.

Lørdag den 2. september får udstillingens gæster så lov til at grave de mange kartofler op for at tage dem med hjem og smage på dem. Nogle minder om dem, vi allerede kender, mens andre både er udsædvanlige og historiske. For at deltage kræver det en adgangsbillet til udstillingen.