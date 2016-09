Se billedserie Zachary Brierly og vinbonden, Betina Newberry, i druerne på Røsnæs. Der er 26.400 stokke. Dyrehøj ville gerne plante flere. Men det handler også om økonomi. Foto: Christian Mikkelsen Foto: Mik

Troldmandens lange vinrejse til det kolde nord

02. september 2016
Af Bjarne Robdrup

Zachary Brierly stikker næsen ned i glasset med dråber af Rös Cabernet Cantor fra vingårdens i særklasse bedste årgang til dato, 2014.

Den unge vinmager er fuld af beundring.

- Det er jo ikke rødvinen, der trækker læsset i den danske vinproduktion. Det er det heller ikke på New Zealand. Men den her er bare så flot, kommenterer Zachary - og tilføjer:

- Jeg siger dig; 2016 kan blive måske endnu bedre. Lige så fyldige, holdbare og velsmagende vine, og, hvis alt flasker sig, en større produktion end de 20.000 flasker, der kom ud af 14-høsten. Nu skal vi bare ikke have for meget regn, og så skal vi undgå kulden. Men jeg har en god mavefornemmelse. Det bliver godt.

Troldmandskunst

Zachary Brierly har rejst den halve klode rundt for at dyrke sin passion; vinen. Han blev »opdaget« af Dyrehøjs vinbonde, Tom Christensen, og var let at overtale til den (ud)dannelsesrejse til det kolde nord, han er i fuld gang med. Zachary Brierly er uddannet viticulturist. Det lyder som troldmandskunst. Men viticulture er videnskab om og produktion af og studier i druer, og det er den unge vinnørds opgave, så at sige, at løfte niveauet i vinstokkene på Dyrehøj. Hans speciale er kendskabet til bourgogne-klassikeren, Pinot Noir, som på Dyrehøj anvendes til mousserende vine, der sammen med hvidvine og rosé er lokomotiverne, men mange af de andre druer, der vokser på Dyrehøjs stokke, er også kendte druer på New Zealand.

2014 var et fantastisk år for Danmarks største vingård med en højniveau-produktion tæt på 20.000 flasker på husets 26.400 stokke. Og det kan blive endnu bedre.

- Det kan det altid. Der er hele tiden små ting, der kan forbedres. Som overalt spiller de vejrmæssige betingelser en stor rolle. Det er ikke alt, vi selv kan styre eller gøre. Som vejret har udviklet sig i 2016, er der meget store muligheder for, at vi får et kanongodt vinår. Lige nu har vi sol og varme, druerne udvikler sig, som de skal, og der er mange af dem. Men det er stadig således, at de seks uger op til høsten (september/oktober, red.) bliver afgørende. Det er en vildt spændende proces, siger Zachery Brierly, og tilføjer, at han gerne vil være her i mindst et par år.

- Her er pragtfuldt, smiler han:

- Nå, ja, så er der lige vejret!

200-årig tradition

New Zealand kan skrive sin vintradition 200 år tilbage.

Så hvad kan lokke en vinmager fra dette naturparadis om på den anden side af jorden, til en lille, kold, nybegyndervinproducerende nation som Danmark? Ja, en kæreste kunne være svaret. Men sådan er det (endnu) ikke for Zachery Brierly, som i den faglige bagage har en mastergrad i Wine Science fra Auckland Univerisity.

Vinbonden på Danmarks største vingård, Dyrehøj, Tom Christensen, hentede Zach, som han hedder i daglig tale, til Røsnæs for at øge og forbedre produktionen af druerne - at skabe druer af meget høj kvalitet. Det kræver en stor indsigt i jord, planter, klima, sorter og meget mere. Men det kræver også, at der lægges en daglig arbejdsindsats i markerne, som Tom og hans søster, husets anden vinbonde, Betina Newberry, ikke kan afse tid til, for de har også et »civilt« arbejde at passe:

- Den nødvendige arbejdsindsats og det fokus, der skal være, kunne vi ikke selv levere. Og da muligheden for at få Zach til Dyrehøj opstod, slog vi til.

Og ingen af parterne har grund til at fortryde den beslutning. Zachary Brierly er ret vild med Røsnæs:

- Det er de små ting i hverdagen, der skaber resultaterne og de små forbedringer. At komme til Danmark for at arbejde med sin passion så langt væk er i sig selv en udfordring. Men det er også enormt spændende at være med til at forbedre kvaliteten af druer og vin i en fase, hvor produktionen stadig er i sin vorden. Danmark er en ny vin-nation, men jeg synes, at mulighederne er store - og jeg er vild med Røsnæs.

På Dyrehøj er det som nævnt mousserende vine og hvidvinen, der presses ud af druerne. Det er den også i New Zealand, hvor langt hovedparten af produktionen kommer fra Sauvignon Blanc og Chardonnay. Også på New Zealand er den foretrukne rødvinsdrue Pinot Noir; samtidig er der flere klimatiske lighedspunkter mellem New Zealand og Danmark. Den ofte lune sensommer, for eksempel.

- Selvom jeg nok må indrømme, at det, I kalder sommer, det er altså lidt af en overdrivelse....smiler han.