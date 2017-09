Se billedserie Gl. Havn i Holbæk er fyldt med gode historier, og Nis Olsen (tv.) og Knud Jensen kan fortælle nogle af dem. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Træskibe har fået plads i havnekultur

15. september 2017

Der var engang, hvor Holbæk ikke lå for enden af Holbækmotorvejen. Engang hvor vandvejen var den vigtigste færdselsåre for byen, havnen var fyldt med små fiskebåde, og skonnerter lå tæt med næsen mod kajen.

- Da jeg var knægt, lå der to store fortøjningstønder ude på fjorden - sådan nogle jerntønder med øjne, hvor skonnerterne kunne lægge til og vente på plads, fortæller Nis Olsen.

Han er en af dem, der sørger for, at historien lever videre i Holbæks Gl. Havn i form af en række bevaringsværdige træskibe. Nis Olsens hedder Concordia og er en åledrivkvase. Hun er fra 1927 og er bygget til fangst af ål med vod - for sejl.

OPLEV har sat ham stævne på et andet af havnens træskibe, kutteren Thilde fra 1936, sammen med Knud Jensen, der er formand for Holbæk Træskibslaug, som tæller 20 skibe.

De gamle træskibe har friplads i havnen.

- Til gengæld skal vi være kulturelle, siger Knud Jensen.

Træskibsejerne skal være med til at formidle den maritime historie på havnen. Alle skibe bærer en infotavle, der fortæller om deres historie. Men vigtigst er snakken over rælingen, når holbækkere og folk udenbys fra går forbi, standser op, kigger nysgerrigt og stiller spørgsmål.

- Det er gamle brugsfartøjer. De har allesammen haft last på kølen. De har været brugt til at tjene penge, fortæller Nis Olsen.

De fleste er bygget til fiskeri, men Holbæk Museum har for eksempel KDL Lodsbåden med i træskibslavet.

- I dag er det fælles for dem allesammen, at det ikke er erhvervsbåde. Det er lystbåde. Undtagen Hjalm og Emma, siger Nis Olsen.

Det betyder, at de fleste af træskibs-skipperne ikke bare må tage tilfældige mennesker med fra kajen og sejle en tur med dem. Galeasen Hjalm og fiskekutteren Emma sejler ture med passagerer i sæsonen. Mens Hjalm overvintrer i Holbæk, fortrækker Emma til Kalkbrænderihavnen i København.

Et par sejre i lasten

Det har nu ikke altid været lutter idyl for træskibene i Holbæks Gl. Havn. Ildsjæle har efter værftets lukning i 2007 været nødt til at kæmpe for bevarelsen af havnemiljøet, fortæller Nis Olsen.

- For os med træskibe er det vigtigt, at der er de to beddinger, siger han.

Beddingerne ligger ved siden af det gamle skibsværft, der i dag huser blandt andet café og maritim grejbank og er renoveret med millioner fra blandt andet A.P. Møller Fonden. Før det kom så vidt, var den store bedding, der kan håndtere skibe på op til 120 tons, imidlertid i fare for blive nedlagt.

Nis Olsen, der er ud af en familie med tradition for fiskeri som erhverv, kom til med Concordia i begyndelsen af 00'erne. Han har ikke selv været i faget, så træskibet har altid været en fritidsinteresse.

- Der lå en lille håndfuld (træskibe, red.) på det tidspunkt, siger han.

Træskibslavet blev dannet i 2005, og en midlertidig fripladsordning for gamle træskibe kom i stand, mens de lokale politikere diskuterede, hvad de skulle stille op med Gl. Havn. Skulle den fyldes op og dækkes med boligblokke?

I 2011 lykkedes det ihærdige ildsjæle at få overbevist politikerne om, at begge de gamle beddinger skulle bevares, og to år senere fik træskibsentusiasterne sat en tyk streg under, hvad et levende havnemiljø kan betyde for byen.

Træskibs Sammenslutningen holdt i 2013 sit årlige pinsetræf i Holbæk og trak 75 træskibe til. Selv vejrguderne var på havnemiljøets side og lod pinsesolen danse, og mange tusinde mennesker var forbi i løbet af træffet.

- Der er kommet en ny forståelse blandt politikerne for, at det at holde liv i det gamle træskibsmiljø er rigtigt godt for byen. Halløjsa, det gamle lort, det kan trække nogle folk, siger Nis Olsen.

Siden 2013 har træskibene og havnemiljøet været fast forankret i Holbæk Kommunes kulturpolitik, og ifølge Nis Olsen er havnen i Holbæk en af de havne, der tæller flest medlemmer af Træskibs Sammenslutningen.