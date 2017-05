Her skal togene mellem København og Ringsted køre, men i morgen kan du få lov at gå igennem Kulbanetunnellen i Valby.

Torsdag: Kom og gå tur i Kulbanetunnellen

Hvis du vil se, hvordan der ser ud inde i den nye Kulbanetunnel, der er en del af banestrækningen mellem København og Ringsted, så inviterer Banedanmark og Områdefornyelsen Kulbanekvarteret indenfor.

Mødestedet forud for vandringen i Kulbanetunnellen er ved afsætningspladsen på Kulbanevej, mellem CSC og Hornemanns Vænge i Valby. Byggepladsen og området er lukket for offentligheden, men nu vil Banedanmark, Områdefornyelsen Kulbanekvarteret og entreprenør Per Aarsleff A/S naboerne for tålmodighed med byggeriet.

Når anlægsarbejdet er færdigt, overdrages det 70.000 m2 areal til Områdefornyelsen Kulbanekvarteret, som i tæt samarbejde med kvarteret skal udvikle og anlægge en helt ny, attraktiv park - Kulbaneparken.