Se billedserie - Når jeg kalder forestillingen »Skattesagens helte«, så er det fordi, de er skidedygtige til det, de gør, siger Ina-Miriam Rosenbaum. Foto: Anders Hjerming

Send til din ven. X Artiklen: Thornings skattesag går til scenen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Thornings skattesag går til scenen

Oplev - 16. september 2017 kl. 11:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med »Skattesagens Helte« vil skuespiller og producent Ina-Miriam Rosenbaum have os til at huske de sager fra Christiansborg, som ryger i den kollektive glemmebog.

- Min impuls er at lave teater om sager, der udspiller sig på Christiansborg og bliver puttet i glemmebogen. Vi bliver orienteret om nye sager næsten hver uge. De bliver gennemdiskuteret og gennemanalyseret i alle medier - og så forsvinder de, siger Ina-Miriam Rosenbaum og ser helt forundret ud.

- Det, synes jeg, er meget interessant. Hvorfor forsvinder de? Hvor forsvinder de hen? Og hvad gør vi som mennesker? Der kommer jo et valg på et tidspunkt, og der er det sjældent, at vi forholder os til de sager, siger Ina-Miriam Rosenbaum, som har læst bunkevis af artikler om skattesagen og også har tygget sig gennem en del af den 1600 sider lange beretning fra skattekommissionen, som fulgte.

- Det er gået op for mig, hvor kort vores hukommelse er. Vi skovler informationer ind. Indtil vi ikke kan rumme det, siger Ina-Miriam Rosenbaum, som kender følelsen fra sig selv.

- Så er vi nødt til at trække os fra nyhedsstrømmen og bare passe vores egen lille virkelighed og sørge for at få børnene i skole, siger hun.

Her kan du se Skattesagens Helte Skattesagens Helte har premiere på

Kulturværftet i Helsingør den 20. september.

Forestillingen kommer rundt på Sjælland og spiller på

Holbæk Teater 28. september

Trommen, Hørsholm den 11.oktober

Gribskov Kulturhus den 12. oktober

Støberihallen i Hillerød den 14. oktober

Snurretoppen i Store Heddinge den 15. november

Slagelse Teater den 16. november

Høje Taastrup Teater den 19. november

Næstved Teater den 23. november. Skattesagens Helte har premiere påForestillingen kommer rundt på Sjælland og spiller på »Skattesagens Helte« er skrevet af Kristian Halken med sange af Jens Korse fra satiregruppen Selv-sving og på baggrund af journalist Marie Louise Toksvigs bog »Skat, spin og sladder«. Ina-Miriam Rosenbaum selv er producent - og på scenen.

- Jeg har længe gerne villet parre scenekunst med journalistik. Hvis man skal udvikle humor, synes jeg, at baggrunden skal være researchet. Formidlingen af svært stof kan have godt af at få et satirisk blik. Den skærer igennem til noget essentielt, siger Ina-Miriam Rosenbaum.

På scenen i »Skattesagens Helte« er, foruden Ina-Miriam Rosenbaum selv, skuespillerne Søren Bang Jensen og Andreas Jebro (årets Reumert for mandlig hovedrolle som Erasmus Montanus på Aarhus Teater) og desuden et orkester.

Ina-Miriam Rosenbaum har fået nys om, at statsminister Lars Løkke Rasmussen gerne vil se stykket - og gerne i selskab med Troels Lund Poulsen, der må siges at være en af de bærende roller i stykket. Som skatteminister modtog Troels Lund Poulsen en næse på grund af sagen - og han pryder også plakaten til forestillingen iklædt en form for Superman-jakkesæt.

Ina-Miriam Rosenbaum har ikke tænkte sig at smække Glemmebogen i lige med det første. Hun forsøger at finde et scenesprog, der kan bruges til at formidle sager fra Christiansborg, som eller ryger ud af vores kollektive hukommelse og ind i vores fælles glemmebog. Og kursen mod næste forestilling er sat:

- Mit næste projekt handler om DONG, siger Ina-Miriam Rosenbaum.

Dette er en forkortet version af en artikel, der bringes i Frederiksborg Amts Avis, DAGBLADET, Nordvestnyt og Sjællandske lørdag den 16. september. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy