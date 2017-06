OCR står for Obstackle Course Racing, og det er en forholdsvis ny løbesport, der siden 2014 har bredt sig i Danmark. Løbet er et forhindringsløb fyldt med fysiske udfodringer undervejs på den 12 kilometer lange rute.

Syv oplevelser til weekenden: Er du til hygge eller fysiske udfordringer?

17. juni kl. 9 - Female Revolution - OCR-løb

OCR står for Obstackle Course Racing, og det er en forholdsvis ny løbesport, der siden 2014 har bredt sig i Danmark. Løbet er et forhindringsløb og lørdag-søndag går det løs i Holbæk. Lørdag for kvinderne, der skal ud på et race over cirka 12 kilometer. Deltagergebyr. Level X - SpartanCross, Hjulmagervej 1, 4300 Holbæk.