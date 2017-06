Stor kærlighed til Lars Lilholt Band

- Første gang, de skulle spille på Pottegården, var i salen, men der kom ingen mennesker. Vi måtte hente gæster fra restauranten for at kunne samle 40-50 publikummer i alt, husker Kate Jensen.

- Lars Lilholt og Øyvind Ougaard var i 1993 i Lumsås for at give koncert, og da vi talte om nabogrunden, fabulerede Øyvind om en kæmpe udendørskoncert. Det skulle være her og nu, fordi Lars Lilholt Band ville holde barsel året efter. Så efteråret 1993 holdt vi den første udendørskoncert med Lars Lilholt Band i samarbejde med Nr. Asmindrup Gymnastikforening, fortæller Kate Jensen.

Når Sebastian for Gud hvilken gang må stemme sin guitar, der på grund af sommervarme i salen ryger ud af stemning, fyrer han bare ekstra op for entertainer-hyggesnakken i tæt kontakt med publikum. Og efter afslutningssangen »Du er ikke alene«, hvor alle synger »...når du ta'r afsted, vend dig ikke om, der' ingen vej tilbage, hvorfra du kom...«, lyder det jovialt fra Sebastian:

Det kommer sikkert til at ske igen, når Sebastian 3.-5. august skal give tre koncerter i rap. De to første aftener blev udsolgt med lynets hast, så der er arrangeret en tredje, hvor publikum igen skal synge med på »Vind og vejrhaner, »Den lille malkeko« og »Love Is In The Air«.