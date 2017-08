Sommernattens smil i Hedeland

Hvor er det man i august hvert år siden 2002 kommer kl. 17 og spiser i selskab med venner og familie i et par timer, for så at sætte sig til rette med en af Danmarks smukke udsigter, og hvor der kl. 20 skrues op for opera i stor-format med orkester, kor og internationale solister? Og hvor oplever man sommeraftens skiften fra dagslys over skumring til augustaftenens tvelys med himmel, landskab, symfoniorkester og scene i eet blik - til tider brudt af uglens svæv eller grågæs, der afholder flyveskole i synsfeltet?