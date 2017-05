Se billedserie Sidsel Sofia Søndergaard kommer selv til at stå på scenen og fortælle sin historie. Foto: Peter Andersen

Sidsel tager omsorgssvigt med på scenen

10. maj 2017 Af Palle Mogensen

Hvordan kommer man ud på den rigtige side, når ens liv har fået en hård start med omsorgssvigt, stofmisbrug og prostitution?

Det fortæller 50-årige Sidsel Sofia Søndergaard om i et nyt teaterstykke, »Hvor var du, mor?«, hvor hun hudløst ærligt blotlægger sit liv for publikum. Og det er en barsk historie, som publikum præsenteres for.

Hendes barndom var præget af en mor, der lider af depressioner, og en stedfar, der ikke har meget til overs for en lille pige.

- Jeg fik hele tiden at vide, at det var min skyld, at min mor var syg. I det hele taget gav han mig skylden hver gang, at der var noget, der gik galt. Og jeg var altså kun tre-fire år på det tidspunkt, fortæller Sidsel Sofia Søndergaard og fortsætter.

- Han gav mig også tit smæk, og jeg kan stadigvæk huske, hvor ydmygende det var at skulle tage mine bukser af og lægge mig hen over hans knæ.

Allerede i 4. klasse bliver hun sendt hjemmefra og på pigekostskole, men her er der heller ikke megen kærlighed at få.

Teaterdokumentar Holbæk Teater har flere gange ladet personer fortælle deres historie fra scenen.

I 2013 havde stykket »Ultimatum« med Henrik Halby og hans datter Julie premiere på Holbæk Teater. Stykket handlede om alkoholmisbrug i familien, og i dag spilles det rundt omkring i landet og har netop rundet forestilling nummer 75.

I 2015 tog Holbæk Teater så fat på problemer med overvægt i stykket »Fedest«. Her fortalte Karoline Lindberg om sine problemer med overvægt.

For Kristoffer Møller Hansen, der er teaterchef på Holbæk Teater, er der ingen tvivl om, hvorfor en teaterdokumentar er så god en fortælleform.

- Det handler om autenticitet. Her er der en person, som fortæller om noget, som han/hun selv har oplevet. Det gør, at vi kan komme helt tæt på publikum og deres følelser. Forestillingen kan være som et spejl, hvor folk får et glimt af sig selv, siger han.

Sidsel Sofia Søndergaard kommer ikke til at være alene på scenen, da hun får støtte af den uddannede skuespiller Henrik Steen Larsen, som sammen med hende vil gennemspille forskellige scener fra hendes liv. Kæft, trit og retning

- Det var kæft, trit og retning. Vi måtte ikke gå på toilettet efter kl. syv om aftenen, og jeg kan huske, at når vi skulle bade, blev vi stillet op i en rundkreds. Så blev vi en af gangen sæbet ind, og så måtte vi stå og vente på at blive skyllet af, mens sæben kløede og irriterede, fortæller Sidsel Sofia Søndergaard.

Hun bliver flyttet til et nyt sted, og i det hele taget bliver resten af barndommen og teenageårene en turbulent og rodet affære, hvor hun på skift bor hjemme, på opholdssteder og hos en plejefamilie.

På et tidspunkt flytter hun sammen med sin mor og stedfar ud på en gård uden for Holbæk.

Her lejer de en del af gården ud til en motorcykelklub, og en 35-årig mand fra klubben begynder at vise interesse for Sidsel Sofia Søndergaard.

- Han sagde, at jeg var sød og gav mig en form for tryghed. Men alting har en pris, og det varede ikke længe, før vi begyndte at have sex. Jeg var 13 år på det tidspunkt, men der var ikke nogen, der sagde til mig, at det var forkert, det vi gjorde, fortæller hun.

Sidsel Sofia Søndergaard fortsætter med at have problemer i skolen, og det bliver ikke bedre, da hun får de forkerte venner.

Hun ender i København i et voldeligt forhold og nedturen fortsætter med stofmisbrug og prostitution.

Hun får sit første barn og kommer ud af det dårlige forhold. Men stofmisbruget og prostitutionen fortsætter.

Tommy ændrer hendes liv

En dag, hvor hun står og trækker på gaden i København, standser en bil med en kunde.

- Han var halvtyk og skaldet, og jeg kan huske, at jeg tænkte, at det her bare skulle overstås, fortæller hun.

Men den halvtykke, skaldede mand kommer til at vende op og ned på hendes liv.

Hans navn er Tommy, og han får langsomt møvet sig ind på hende og er årsagen til, at hun opgiver stofferne og prostitutionen og i stedet får sig en uddannelse som socialpædagog.

- Han elskede mig for den, jeg var. Og det gav mig troen på mig selv igen, fortæller hun.

Sidsel Sofia Søndergaard bliver gravid igen, og i 11 år lever de et normalt far, mor og børn-liv med to døtre, men den 12. juni 2011 får det en brat ende.

For Tommy har sine egne dæmoner at slås med, og den dag bliver han fundet på et hotelværelse. Død af en overdosis kokain.

- Han døde af det, som han reddede mig fra. Og jeg ville være et forfærdeligt menneske, hvis jeg vendte tilbage ad den vej. Så jeg besluttede at fortsætte, som han havde villet det, fortæller hun.

Psyken fik et knæk

Men tabet af Tommy tager hårdt på Sidsel Sofia Søndergaard, og hun begynder at få angstanfald og må stoppe med at arbejde.

Hun får derfor ordineret forskellige piller, men pillerne gør, at hun tager voldsomt på inden for kort tid. Så hun beslutter at droppe dem.

- Hellere være tosset end fed, forklarer hun.

I stedet går hun i gang med fysisk træning i form af Bodyfitness. I starten har hun svært at bevæge sig ud mellem andre mennesker, men efterhånden får hun mere mod på tilværelsen.

Det ender med, at hun stiller op i forskellige konkurrencer og får flere medaljer.

Dem har hun i dag som et bevis på, at selv om man har fået en hård start på livet, så kan det lade sig gøre at få en normal tilværelse.

"Hvor var du, mor?" 11. maj: Teatret Fair Play, Holbæk

16. maj: Kundby Friskole, Kundby

17. maj: Huset i Hagested, Hagested

18. maj: Kulturhuset No1, Tølløse

22. maj: Makvärket, Knabstrup

23. maj: Skarridsøsalen, Jyderup

29. maj: Svinninge Bibliotek, Svinninge

Derudover drager forestillingen på turné i januar 2018. - Det gælder om at bevare troen på, at det kan lade sig gøre. Det er også derfor, at jeg stiller mig op og fortæller min historie. Fordi den måske kan hjælpe andre til at komme videre med deres liv, fortæller hun.