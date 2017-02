Der er gadeteater med Dansk Rakkerpak i Næstveds gader.

Seks forslag til din vinterferie

Vinterferien kalder på familieaktiviteter, og hvis ikke det bliver vejr til sneboldkamp og kælk, så kan det foregå med brætspil, perler, cirkus eller guldgravning. Find inspiration til din vinterferie på Sjælland her.

Brætspil og perler Kalundborg biblioteker kræser om børnene i vinterferien. På tre biblioteker kan børnene i løbet af vinterferien få én på opleveren. Der er brætspils-dag på Kalundborg Bibliotek. Der er perlesmykkeværksted på Gørlev Bibliotek. Og for de tre til otte-årige er der børneteater med forestillingen om nysgerrighed, opdagertrang og livets store spørgsmål i børnehøjde. Den hedder »Spørge Jørgen« og opføres af Team Teatret. Kom og spil brætspil.

Lørdag den 11. februar klokken 13, Kalundborg bibliotek, Klostertorvet 2, Kalundborg.

Perlesmykkeværksted.

Mandag den 13. februar klokken 13, Gørlev bibliotek, Algade 35, Gørlev.

Spørge Jørgen.

Lørdag den 18. februar klokken 14.30, Høng bibliotek, Odinsvej 27, Høng.

Arkæologi i børnehøjde Børn og unge får rig lejlighed til at prøve kræfter med arkæologien i vinterferien i Roskilde. På Vikingeskibsmuseet kan man gå i arkæologens fodspor, mens Roskilde Museum inviterer til familiedage i udgravningen på Sortebrødre Plads. Begge steder foregår det både i uge syv og otte. I arkæologens fodspor.

Vikingeskibsmuseet, Vindeboder 12, 4000 Roskilde

Familiedage på Sortebrødre-udgravningen.

Tirsdag den 14., onsdag den 15. tirsdag den 21. og onsdag den 22. februar kl. 14-15, Sortebrødre Plads, 4000 Roskilde.

Blandt klovne og cowboys Børn, barnlige sjæle og alle, der er glade for dyr og cirkus, har mulighed for at få lysten styret i vinterferien, hvor Cirkus Arenas Cirkusland nær Slagelse er åbent alle dage fra 11. til 19. februar.

De forskellige opvisninger forener blandt andet det vilde vesten med cirkusmiljøet. Der er nemlig både cowboys og indianere med deres heste i manegen, og publikum kan også hilse på alle de andre cirkusdyr. Cirkusland, Årslevvej 6, 4200 Slagelse. Åbent lørdag den 11. til søndag den 19. februar, alle dage klokken 10-16

Teater og trolddom I Holbæk har Den Levende Børnekultur sat et vinterferieprogram sammen, hvor der er underholdning for børnene - og deres voksne - over tre dage. Teater Fantast opfører »Mustafas Kiosk« for de 4-10-årige. Om torsdagen er det »rytmetrolden« Ann Nørgaard, der synger og spiller for børnene. Og endelig er der magi i luften med tryllekunstneren Nicklas Berg. »Mustafas Kiosk« (Teater Fantast) Mandag den 13. februar klokken 11 , Torsdag den 16. februar klokken 11

Ann Nørgaard

Fredag den 17. februar klokken 11

Nicklas Berg

Alle arrangementer foregår på Hotel Sidesporet, Ahlgade 1B, Holbæk.

Højtlæsning og jazz Der er højtlæsning på et vinterudsmykket Rishøj Minibibliotek i Køge. Inden historierne står cafeteriet for en omgang rygende varm vintermad, til glæde for både store og små. Jazz er også for børn, og derfor præsenterer Tapperiet en koncert med det prisvindende band The KutiMangoes, der er i absolut børne-øjenhøjde. Børnejazz-arrangementet præsenteres af festivalen Modern Jazz Days og er en del af programmet for Vinterjazz 2017. Højtlæsning, onsdag den 15. februar. Rishøj Minibibliotek, Skolevej 7, 4600 Køge.

The KutiMangoes, fredag den 24. februar klokken 14.00 , Søndre Badevej 1, 4600 Køge.

Strømere i gaden Der skal simpelthen være god ro og orden i Næstveds gader. Skøre Strømere er et skrupskørt hårdtslående politikorps, der kan sættes ind overalt, hvor der skal strammes op på lov og orden.Når det gælder landets sikkerhed og forkælede børn, utilstrækkelige voksne og andre kriminelle, så hæver de skøre strømere lovens lange arm og griber effektivt ind. Bag politiuniformerne gemmer Næstveds ny egnsteater sig. Dansk Rakkerpak er fra årsskiftet egnsteater og vinterferien bliver teatertruppens første egentlige optræden i gaderne. Skøre strømere, Lørdag den 11. februar i Næstved bymidten kl. 10.30 og 11.30, i Sct. Jørgens Park. 12.30.