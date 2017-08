Se videoen: Vågehøj er toppen af Røsnæs

Vi kommer ind i det største rum, hvor de tre værnepligtige har opholdt sig det meste af tiden. Her sad de ved radarskærmen og overvågede bæltet. Her stod de ved plotterbordet og noterede sig skibenes positioner. På bordet ligger en mappe til bestemmelse af fartøjer fremme ved skærmen, som vi kan bladre i. Her er også en computer, hvor man normalt kan følge den aktuelle skibstrafik, men lige i dag, har hærværk ødelagt den del af udstillingen. Allerede, mens vi står og nyder udsigten fra toppen af højen, kommer der dog folk ud for at se, hvad der skal til for at få installationen i gang igen, så den igen bliver klar til besøgende.