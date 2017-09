Se videoen: Sorøs skønne Kunstmuseum

Vi møder Merethe Lammert Køhl Hansen i gårdrummet ved Sorø Kunstmuseum, hvor gavlenes hængende teglsten, de store vinduespartier giver et helt særligt rum og de cirkelrunde bænke giver et helt særligt rum. Merethe Lammert Køhl Hansen vil gerne anbefale OPLEV Sjællands læsere at besøge kunstmuseet.

Da de flyttede til Sorø besøgte de kunstmuseet og så samlingen, men det var først efter, at den nye tilbygning kom til i 2011, at museets muligheder for alvor åbnede sig for Merethe Lammert Køhl Hansen, som et par gange har arrangeret koncerter på museet.