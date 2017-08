Se billedserie - Det er et sted, hvor offentligheden skal have adgang. Vi vil gerne oplyse om det, for det nytter ikke noget, at vi bare har en genbank, der gemmer sig. Det er meningen, folk skal vide, hvad det er, siger pometmester Lisbet Dahl Larsen, der kan tilbyde gruppebesøg til stedet på Agrovej. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Se fotos: Pometet er et slaraffenland for havefolket

Oplev - 18. august 2017 kl. 11:01 Af Johan Monggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For folk med grønne fingre og en lyst til selv at stå for bær og buske med spiselige ting er Pometet på Agrovej 1 i Taastrup et slaraffenland.

- Vi bevarer de gamle og interessante sorter inden for frugt og bær. Det gør vi her i levende live med planter i plantagen. Det er alt fra jordbær, solbær, stikkelsbær og ribs til æbler. Og som en del af Københavns Universitet, så vi har nogle forskningsprojekter, der foregår herude, hvor man laver indholdsstoffer og vin og en masse forskellige ting. Vi har også undervisning herude med studerende fra universitetet, fortæller pometmester Lisbet Dahl Larsen.

Hun er daglig leder i Pometet, der blev startet i 1956 af den nu afdøde professor i frugtavl, Anton Pedersen, som samlede frugter ind fra hele landet og gik i gang med en registrering.

Grupper kan bestille rundvisninger fra medio august til medio oktober.

Rundvisningen varer cirka 90 minutter.

Prisen for en rundvisning afhænger af tidspunktet for rundvisningens start.

Se mere på pometet.dk. Back-up til fremtiden

Ordet pomet kommer fra det latinske ord 'pomum', som betyder 'frugt på træer'. Hos Pometet er der 800 æblesorter, hvoraf 300 af sorterne er danske. Ligesom stedet har 200 forskellige slags jordbær, 150 forskellige slags stikkelsbær og et stort antal forskellige slags solbær, brombær og hyld. De mange forskellige slags frugt- og bærsorter er en back-up til fremtiden.

- Der bliver nødt til at være en variation, hvis der er noget, vi skal bruge i fremtiden. Vi ved ikke, hvad vi har behov for at have. Vi ved ikke, hvordan vejret bliver. Vi ved ikke, om vi bliver angrebet af insekter, og vi ved ikke med sygdomme. Så man skal have en genpulje at trække på, hvis man skal være sikker på, at man har nogle genressourcer i fremtiden, fortæller pometmester, Lisbet Dahl Larsen og fortsætter:

Fra Noma til Taastrup

Det er ikke kun folk med grønne fingre, der har interesse for stedet. For også den verdensomspændende danske virksomhed Chr. Hansen, der blandt andet fremstiller fødevareingredienser, har folk på stedet for at undersøge bær for naturlige farvestoffer. Ligesom nogle af verdens bedste kokke har fundet vej til Agrovej. For eksempel har restaurant Noma har haft kokke forbi stedet for at finde inspiration til fremtidige gourmet-måltider blandt de flere tusinde forskellige frugt- og bærsorter, der er på stedet. Og særligt bær er noget, som danskerne er ved at miste interessen i.

- Det med at dyrke bær i Danmark er for nedadgående. Mange børn kender slet ikke stikkelsbær mere, og her har vi 150 forskellige slags. Så det er med at slå et slag for bærrene. Mange avlere lukker, og der kommer ikke mange nye til, siger Lisbet Dahl Larsen, der gerne vil have at folk kommer forbi Pometet.

- Det er et sted, hvor offentligheden skal have adgang. Vi vil gerne oplyse om det, for det nytter ikke noget, at vi bare har en genbank, der gemmer sig. Det er meningen, folk skal vide, hvad det er. Det skal bruges, det skal ikke bare være et bibliotek, siger pometmesteren, der kan tilbyde gruppebesøg til stedet på Agrovej.