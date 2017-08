Se billedserie I Ishøj Dyrepark opholder kommunens naturplejere sig, når de ikke er ude at passe deres arbejde på kommunens grønne områder. Parkens dyr tæller blandt andet dværggeder som de på billedet, men også landracegeder, højlandskvæg og får. Foto: Jens Wollesen

Se fotos: Naturplejerne siger muh og mæh

Oplev - 04. august 2017 kl. 13:54 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishøj Dyrepark er stedet hvor de kommunale græsningsdyr befinder sig, når ikke de er ude at arbejde for at holde bjørneklo og krat i skak. En naturlegeplads inviterer også til, at børn kan komme forbi og se dyrene.

I en af foldene holder førerkoen Pepsi vagtsomt øje med de mennesker, der nærmer sig, og som en anden børnehavepædagog, sørger hun for, at kalvene Nielsine, Neptun og de andre fra årets kuld, bliver omkranset af køer.

På Brentevej ikke langt fra afkørsel 6 på Motorring 4, tæt på landsbyen Tranegilde finder man Ishøj Dyrepark.

Dyreparken er en grøn oase på omkring 20 hektar, der er hjemsted for Ishøj Kommunes naturplejere, som tæller marskfår, dværggeder, danske landracegeder og skotsk højlandskvæg. I sommerhalvåret er dyrene ude og passe deres arbejde rundt omkring på kommunens grønne arealer. Det er 150 hektar, der skal holdes. Blandt andet ved kunstmuseet Arken.

Hvert dyr har sin funktion, når de er ude at græsse, fortæller dyrepasser Marc Saugmann.

Der er ikke så mange dyr hjemme i foldene i Ishøj Dyrepark i sommerhalvåret. Men det er de om vinteren, og foråret er årets travleste tid, for der fødes nye lam, kid og kalve. I år er der kommet 127 lam og over 30 kalve.

- Det vildeste, jeg har oplevet i min tid her, var at udføre et akut kejsersnit på en ged midt om natten, siger Marc Saugmann, der har arbejdet i dyreparken i ti år.

Børn kommer forbi

Udover græsningsopgaver, bliver dyrene også brugt i formidlingsøjemed, når institutions- og skolebørn kommer forbi parken. Sådan et besøg bliver gerne til i samarbejde med det nærliggende Ishøj Naturcenter. Og hvert år til påske bydes folk indenfor i laden, når der er læmmedag, hvor de kan se og høre de mange nye lam og også se en vædder få overfrakken af.

Driftslederen fortæller, at der er stamtavle på hele dyreparkens bestand, da avlen er højt prioriteret, fordi dyreparken lægger vægt på at have omgængelige dyr, når de går rundt ude blandt borgerne.

Og så har stedets præmietyre igen i år været på Roskilde Dyrskue, hvor den ene, Ludvig, blev blikfang, fordi han poserede på billeder sammen med fødevareministeren.