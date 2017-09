Se billedserie Endnu er western-ridning ikke en særlig udbredt rideform herhjemme, og Birgitte Andersen er en af de få, som underviser i den.Træningen tager blandt andet udgangspunkt i amerikaneren Buck Brannamans metoder. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Se billeder: På Long View slipper man tøjlerne

Oplev - 01. september 2017 kl. 13:42 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man kører på den lille landevej Frederiksholm uden for Svebølle, ligner den til forveksling mange andre veje i landskabet i det nordvestsjællandske.

Pludselig fanges blikket dog af et opsigtvækkende træskilt med to hestesko og navnet »Long View« indridset i højre side af vejen.

Det føles næsten som at køre ind på en texansk ranch, når man kører op ad indkørslen til Long View, og på ejendommen tager parret Birgitte Andersen og Michael Olesen imod, sidstnævnte iført ægte cowboyhat og hælsporer.

Her tilbyder de rideundervisning og ridelejre på en for mange ryttere utraditionel måde. Her arbejder man ud fra ridningens rødder, og her handler det mere om tryghed og respekt end om rideskolernes interne konkurrence.

Aha-oplevelse På Long View kan man komme tre gange om ugen og få undervisning i western-ridning af Birgitte Andersen, der købte ejendommen i 1999 og siden har skabt et unikt sted med kilometervis af ridestier, trail/trec-bane med forhindringer og vandfald og naturskønne oplevelser omkring søerne i landskabet.

I årevis har hun forfinet sin formidlingsevne og kontakt med hestene ved flere gange om året at deltage i såkaldte clinics - kurser hvor guruerne inden for western-ridning giver deres erfaring videre.

- Man kan sige, at western-ridning er logisk og nemt, når man kan det, og mange får en aha-oplevelse, når først de prøver det. Udgangspunktet er, at man er afslappet og i harmoni med hesten, når man rider på den, men mange er på rideskolerne oplært med, at hesten bare skal makke ret, og ellers kan den få en i røven. På den måde bruger både hest og rytter mange flere kræfter, siger Birgitte Andersen og uddyber:

- En hest er meget følsom, og den kan mærke, hvis en flue sætter sig på den i stormvejr. Hvorfor skulle man så bruge kræfter på at hive og trække i 600 kilo hest, når kan man få den til at stoppe bare med sin vejrtrækning?

Som en kentaur Som sådan har western-ridning og behandlingen af hesten ikke nødvendigvis noget med cowboys eller det vilde vesten at gøre, og man behøver ifølge Birgitte Andersen heller ikke gå med hverken Stetson eller seksløbere for at ride på den måde.

Men fordi filosofien bag ridestilen blandt andet lægger sig op af, hvordan de gamle cowboys sad i sadlen, så er hele mytologien om The Last Frontier for nogle blevet en del af livsstilen.

- Vi er meget passionerede omkring den her form for ridning, så der er også en tendens til at lægge sig tæt op ad kilderne. Vi tager til USA for at lære fra cremen af cremen, og vi er jo mange skabs-cowboys i Danmark, så det kan ikke undgå at smitte lidt af. Men det er meget op til en selv, siger Michael Olesen, der dog iført sin hvide cowboyhat fastholder, at det i bund og grund handler om at ride korrekt og ikke være stiv eller låst i sin egen krop, for så bliver hesten det også.

- Man skal finde samhørigheden med hesten, og så er det egentlig lige meget, om det foregår på en westernsadel med lasso eller på en spansk sadel. Det er en lang proces, og optimalt set skulle vi smelte sammen som en kentaur (fabeldyr bestående af halv mand, halv hest, red.), men det bliver nok ikke i det her liv, siger han.