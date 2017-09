Se billedserie Morten Aagaard på Liselund, hvor han får historien om parret bag den romantiske have.

Sådan lyder Camønoen

01. september 2017

Morten Aagaard har brugt sin sommer på at optage lyden af vandreruten Camønoen. Det er blevet til en podcast med ni lydbidder fra Møn.

En optager med vindhætte, en mobiltelefon, en selfiestang og en flaske vand.

Det har været opbakningen for Morten Aagaard, når han i løbet af sommeren har vandret ad ruten Camønoen på Møn. Morten Aagaard, der er uddannet grafiker, men har arbejdet med teater og lyd gennem flere år, har været på jagt efter historien om Camønoen, og den gengiver han nu i en podcast i ni afsnit. Et afsnit for hver Camønopause.

Idéen fik han i foråret, da han var i sit sommerhus på Ulvshale på Møn.

- Vi har haft sommerhuset i fem år. Men Camønoen åbnede sidste år, og der lagde vi mærke til at, der var mange flere, der vandrede. Og i år fortsatte det fra tidligt på sæsonen. Normalt har vi skoven for os selv om foråret, men jeg tænkte : »Hold da fest med mennesker, der går nu«, siger Morten Aagaard.

Ingen vabler

Han kontaktede Møns Museum i Stege, hvor Jeanette Lopez-Zepeda, der er leder af Camøno-sekretariatet var helt med på idéen.

- Jeg tænkte: »Wauw, sikke en supergod idé«. Jeg kunne ikke have drømt om noget bedre, siger Jeanette Lopez-Zepeda, som på Møns Museum i Stege, tager i mod mange Camøno-vandrere, som kommer ind for at få et råd til ruten, til hvor de kan overnatte eller for at købe et kort eller en T-shirt.

Jeanette Lopez-Zepeda hjalp Morten Aagaard med at finde frem til nogle af de gode kilder til hans podcast.

- Han får talt med nogle af de mennesker, som har noget på hjerte. Det er en dejlig ny vinkel, siger Jeanette Lopez-Zepeda, som lægger vægt på, at Morten Aagaard ud over at være en erfaren fortæller også er en del af Camønoen, fordi han har sommerhus på øen.

- Det skal være lokalt forankret for at være en ildsjæl her hos os, det er meget vigtigt, siger hun.

For Morten Aagaard var det også vigtigt, at hans podcast får fortalt nogle af de historier, man måske ikke selv opdager, når man vandrer af sted.

- Jeg kunne godt have lavet en podcast om mig selv, der går og får vabler og ondt i fødderne. Men det syntes jeg ikke var så interessant. Jeg vil hellere fortælle de røverhistorier, som man møder, siger Morten Aagaard, som for eksempel har lavet afsnit om Danmarks ældste skovpavillon, Fanefjord Skovpavillon, og om kærlighedshistorien bag den romantiske have ved lystslottet Liselund nær Møns Klint.

Kom helt tæt på

I hvert afsnit taler Morten Aagaard med de mennesker, som brænder for de lokale historier på det, som bliver kaldt »Danmarks hyggeligste vandrerute«.

Sådan finder du Camøno Podcast Du kan finde Morten Aagaards Camønoen podcast på radiodrama.dk, på soundcloud eller på iTunes.

Når samtlige afsnit er udgivet, vil Camønoen podcast også være at finde på camoenoen.dk - Det er jo ikke store historier, som ændrer verden, men de handler om nærvær. Alle steder har jo deres historie, lige gyldig hvor man er, siger Morten Aagaard, som elsker at tale med de skæve folk, han møder på sin vej.

Morten Aagaard oplevede en stor fortællelyst og en iver for at vise det gode frem. Som den kvinde han stødte på i Jydelejet på østsiden af Møn, mens han forgæves gik og spejdede efter de sjældne Horndrager-orkideer, som lever her.

- Så kom hun hen og sagde: »Du ser ud, som om du leder...Jeg ved godt, hvor det er«. Det er jo et fællesskab at blive en del af, at kunne sige: Jeg ved, hvad du leder efter, og jeg kan hjælpe dig med at finde det, siger Morten Aagaard, som både møder unge og ældre blandt Camøno-vandrerne.

- Jeg er måske blevet lidt overrasket over, at der er mange unge, også unge mænd. Så ser man en gruppe på 10 unge mænd med fuldskæg, som står foran museet med deres rygsække og vandrestokke, siger Morten Aagaard, som tror, at navnet Camønoen har været med til at lokke de yngre vandregæster til.

- Det er brandet supergodt. Camønoen er et godt navn, og måske lidt sjovt - også hvis man er 25, siger han.

Og Camøno-successen tør Jeanette Lopez-Zepeda også godt skrive under på.

I år har der været run på vandreruten, og i uge 29 og 30 var det ikke nemt at finde overnatning til alle de vandrende, fortæller hun.

- Det er ikke bare de garvede, der kommer. Det er oppe i tiden at vandre. Vi har i hvert fald haft 5000 inde på museet til vejledning i løbet af i år, siger Jeanette Lopez-Zepeda, som hele tiden arbejder med at udvikle på Camønoen, ligesom der kommer flere initiativer til.

I år er der for eksempel kommet fem nye Bed and Breakfast-steder på øen, der er bygget fem nye shelters til de overnattende og der arbejdes på mere skiltning og et kort, der bedre kan klare det våde danske vejr. Og imens man planlægger sin rute, kan man jo passende finde inspiration med Camønoen Podcast i ørerne.