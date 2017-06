Se billedserie Roskilde Festival er mere end musik. Cantabile 2 vil sprede kærlighed. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde Festival: Kærlighedsvrinsk i gamle hestebokse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde Festival: Kærlighedsvrinsk i gamle hestebokse

Oplev - 02. juni 2017 kl. 10:55 Af Julie Grothen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Årets Roskilde Festival er også en rejse ind i kærligheden, når Cantabile 2 opfører »Love Shacks«. »The love shack is a little old place where we can get together.« B 52's klassiske sang om et skur fuldt af kærlighed kan måske være lydtæppe til Cantabile 2's forestilling »Love Shacks«, som bliver opført på årets Roskilde Festival.

- Vi skal indgå i det her kæmpestore oplevelsesmekka, som Roskilde Festival er. Midt i alt det, der sker, kan man komme ind et sted og fordybe sig, siger Siri Facchini Haff, der både er performer og projektudvikler på »Love Shacks«.

Performancen, der skal udspille sig i syv af dyrskuepladsens gamle hestebokse midt under musikfestivallen.

- Vi spiller over seks timer i tre dage, og hver dag kan mellem 80 og 100 få muligheden for at komme ind, siger Siri Facchini Haff.

Åbne sanser på få m2

Det er første gang, Cantabile 2 er med på Roskilde Festival. Egnsteateret fra Vordingborg er blevet inviteret til at lave deres performance.

- På en festival åbner folk sindet og sanserne, og sætter sig ud over »plejer«. Den energi synes vi er ret spændende, siger Siri Facchini Haff.

Love Shacks Hvad: Love Shacks - performance på årets Roskilde Festival.

Hvem: Cantabile 2 - egnsteater i Vordingborg.

Hvornår: 29.-31. juni kl. 10-16

Hvor: Dyrskuepladsen, 4000 Roskilde. Men hvor Roskilde Festival samler omkring 90.000 musikelskere, så er intimiteten en anden, når Cantabile2 laver teater. Der er stor forskel på menneskehavet foran orange scene, og de små rum på 2,5 meter x 2,5 meter, som Cantabile 2 bevæger sig i på Roskilde Festival.

- Hos os man kan komme ind i intimiteten og få den direkte kontakt. Når man er midt i de store menneskemængder, sætter man sig fri i gruppebevægelser. Og man kan blive lost. Men de to ting kan komplimentere hinanden, siger Siri Facchini Haff.

Cantabile 2's performance tager sin begyndelse i en kæmpe jurt (traditionelt et nomadetelt, red.) og herfra sluses publikum i små grupper på fire personer ind i de små rum.

Forholdene er anderledes, end i de sammenhænge, hvor Cantabile2 normalt optræder. Og der vil nok være nogle stykker blandt publikum, som bliver vist venligt ud af jurten igen, forudser Siri Facchini Haff. Man skal nemlig ikke være for skæv eller fuld.

- Det skal være på et niveau, hvor man kan opleve noget sammen med andre. Ellers sender vi folk videre ud på festivalen, hvor de kan sidde på græsset og høre musik, siger Siri Facchini Haff,

Altid om kærlighed

Hver performance er ny. For publikum er en del af forestillingen. Men man kan være sikker på, at det hele handler om kærlighed.

- Samme scene kan være meget forskellig alt efter gruppen. Vi tager udgangspunkt i, at alle er sig selv og ikke skal forestille at være en anden. Og de forskellige scener viser forskellige dimensioner af kærlighed - den dybe, den passionerede, den universelle og den sensuelle. Det er hele spektret af kærlighed i de her små usle rønner, siger Siri Facchini, som selv ser frem til at være en del af forestillingen.

- Der kommer jo til at være fem forskellige koncerter i baggrunden,så opgaven er ikke at forsøge at ekskludere, men i det her virvar af sanseindtryk, at skabe en fordybelse, som rummer det hele, men hvor man også kan fokusere, siger hun.

Love shack, baby!