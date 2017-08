Rakkerpak - ved man aldrig, hvor man har

Street Cuts program spænder vidt. Fra klovn, moderne cirkus og gøgl over dans og mobile events til teaterforestillinger med en gennemgående rød tråd. Fælles for dem alle er, at de spiller under åben himmel, og at aktørerne er specialister i at håndtere et spraglet publikum i alle aldre af danskere, udlændinge og turister.