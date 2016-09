Se billedserie Holmegårds Mose er den største moseflade på Sjælland. Foto: Søren Grøntved Christiansen Foto: Picasa

På gyngende grund

Hvis du oplever, at jorden gynger under dig, når du færdes i naturen, er du nok i fare for at komme ud, hvor du ikke kan bunde. Og så gælder det om at komme tilbage til den faste bund. Medmindre du målrettet har opsøgt en hængesæk eller en højmose.

Hængesæk er betegnelsen for den naturtype, hvor vegetation vokser ud over en vandflade. Den findes ved mange større og mindre søer, hvor tagrør og dunhammer vokser ud fra bredden som et flydende tæppe. Planternes jordstængler danner en måtte i vand- skorpen, som er fast nok (som regel) til at man kan færdes på det, men med risiko for at træde igennem.

Højmoser er typisk startet ved, at tørvemos er vokset ud over en næringsfattig vandflade og har dannet en hængesæk. Med tiden er laget blevet så tykt, at de levende mosser ikke længere har forbindelse til grundvandet, men kun tilføres vand gennem nedbør. Det døde mos er i øvrigt identisk med det produkt, som planteskoler sælger som sphagnum eller tørvestrøelse.

Der lever ikke mange plantearter på hængesække og i højmoser. Tørvemos er i stand til at forsure det miljø, som det vokser i, så der er surt, næringsfattigt og vådt. Typiske arter er tranebær, kæruld, klokkelyng, hedelyng og den insektædende plante soldug. Der kan også optræde birketræer og græsset blåtop, men de er tegn på, at der bliver tilført for meget næring. Flere arter af sommerfugle er knyttet til højmoser og hængesække.

Hvis du vil opleve Østdanmarks største moseflade, skal du besøge Holmegårds Mose ved Fensmark på Sydsjælland. Her er 150 hektar åben højmoseflade. Færdsel er mulig ad afmærkede stier. Et sted fører en smal gangbro gennem et af de fugtige partier. Her skal du være meget varsom med at forlade gangbroen.

Størstedelen af Holmegårds Mose er i dag præget af tidligere tiders tørvegravning. Anlæggelsen af Holmegårds Glasværk i 1825 betød 100 år med omfattende afvanding og tørvegravning. Og igen i 1940'erne blev der gravet store mængder tørv.

I dag går udviklingen den modsatte vej. Holmegårds Mose er af EU udpeget som et NATURA 2000-område, hvor plante- og dyrelivet skal sikres og forbedres. Et stort naturgenopretningsprojekt med støtte fra EU har de seneste år betydet højere vandstand og rydning af store områder med birkeskov. Målet er at genskabe et stort område med aktiv og veludviklet højmose.