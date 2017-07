Se billedserie OPLEVs udsendte forsøger sig som UV-jæger. Foto: Morten Højgaard

På fiskejagt med harpun ved Sjællands kyster

Oplev - 24. juli 2017 kl. 15:10 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Undervandsjagt giver den perfekte blanding af ro i sindet og adrenalinsus. OPLEV Sjælland har været på introduktionskursus ved Stevns. - Jeg begyndte med SCUBA-dykning, men for seks år siden fik jeg øjnene op for undervandsjagt. Og i dag kan jeg næsten ikke køre forbi en kyst med fralandsvind uden at skulle i vandet med harpunen og se, hvad der er af fisk!

Ordene er Morten Højgaards. Han er denne mandag formiddag instruktør på introduktionskurset i undervandsjagt - eller bare UV-jagt - hvor Stevns Water Sports ved Rødvig Lystbådehavn er vært, og både vejr og omgivelser viser sig sig fra sin milde og gode side.

UV-jagt Det er muligt at dyrke UV-jagt langs næsten hele Sjællands kyststrækning.

På Facebook-gruppen »UV-Jagt Sjælland« kan man finde gode råd om udstyr, dykkersteder, se billeder af fangster, finde en jagt-makker mm.

På www.uvjagt.sportsdykning.dk kan man læse om rekordfangster og se information om konkurrencer i UV-jagt.

På www.uvjaegeren.dk kan man blandt andet finde billeder, debatforum og spot-kort.

UVjagt.tv er en web-tv kanal om undervandsjagt til undervandsjægere i Danmark.

Stort set alle dykkerbutikker har udstyr til UV-jagt. Blandt andet er det muligt hos Kingfish, som står bag kurserne i UV-jagt og dykning i Stevns, at købe komplette startpakker i forskellige prisklasser. Se mere på www.kingfish.dk.

Vi er fem kursister, som lærer om udstyr, fridykningsteknik, håndtering af eventuelle fangster og lovgivning på området med mere. Det er en god ting lige at få det basale på plads, selvom det hverken kræver certifikater eller licenser at hoppe i bølgen blå på jagt efter aftensmaden.

Efter teorien følger praksis. Først skal vi dog lige smyge os i de tætsiddende våddragter, som med deres syv milimeter neopren giver sved på panden oppe i solen på landjorden, men kommer os til gode i vandet, hvor vi ikke er nærheden af at fryse den time til halvanden vi er i.

Vand i snorklen

UV-jagt handler meget om udstyr og at få fortroligheden med både dragt, maske og ikke mindst harpunen, når den skal lades, mens man vugger op og ned i bølgerne uden at kunne bunde. Det er ikke lige nemt hele tiden, og som begynder er det nærmest umuligt at undgå vand i snorklen, mens man kæmper med at få harpunens spyd til at vende rigtigt, og elastikken spændt op.

Men øvelse gør som bekendt mester, og efter et par indlende øvelser i brændingen er vi klar til at jage på egen hånd. Og her er en af de helt store forskelle på UV-jagt og SCUBA-dykning. Hvor man, når man dykker med iltflasker på ryggen, har en stor del af sikkerhedsaspektet liggende i makkersystemet og vigtigheden af altid at dykke sammen to og to, er det nærmest omvendt for UV-jægerne.

- Rent sikkerhedsmæssigt i for hold til skarpladte harpuner er det bedre at UV-jage alene, og så laver man også mindre larm. Det er selvfølgelig sjovere og mere socialt at være flere afsted, men sikkerhedsmæssigt synes jeg, at det er bedre at være alene. Jeg plejer at fortælle min kone, hvor længe jeg regner med at være i vandet, og sender hende en sms, når jeg er kommet op. Modtager hun ikke den, kan hun reagere - hvis jeg for eksempel er drevet til havs og ikke kan komme ind, siger Morten Højgaard.

Sådanne situationer bliver langt fra aktuelle under på kurset ved Stevns. Godt nok er der bølger, men de er ikke værre end, at man uden at overanstrenge sig kan komme både ud fra og ind til kysten igen. Vejr- og vandforholdene - sammenholdt med, at vi er seks helt nye UV-jagere i vandet - gør, at det ikke lige bliver denne dag, vi får de store fangster med hjem. Der er masser af fisk og liv under overfladen, men ikke af en størrelse som det er værd at skyde. Man udvælgerfisken, før man skyder den, og på den måde er UV-jagt jo fiskeri af den mest bæredygtige slags.

Jagtinstinktet slår til

Men harpunen skal jo prøves af, og flere vandmænd får lov til at agere skydeskive, mens de store ørreder og fladfisk slipper denne gang! Og så er der ellers rig mulighed for at nyde vandet, det øvrige dyreliv, planter og de flotte stenformationer under overfladen.

UV-jagt er også så meget mere end bare at hoppe i baljen og pløkke aftensmaden. Når man ligger der i overfladen med blikket rettet mod havbundens sand, sten og planter, forsvinder opmærksomheden og tankerne på resten af verden.

- Det er jo noget af det sjove og paradoksale ved UV-jagt. Man kan svømme rundt i sådan en nærmest zenagtig tilstand, og pludselig får man øje på den der store ørred eller multe, og så stiger pulsen og éns jagtinstinkt slår til med hundrede procent fokus på fisken, man har fået øje på, siger Morten Højgaard.

Den erfarne instruktør er den eneste, som får spottet en fladfisk af hæderlig størrelse, men selvom vi andre ikke oplever adrenalinsuset ved at ligge over for en stor fisk, har vi fået en fin forsmag på alle glæderne ved UV-jagten. Alene tanken om at hoppe i vandet en gang mere for liiige at se, om man kunne fange aftensmaden er særdeles tillokkende.