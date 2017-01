Send til din ven. X Artiklen: Otte oplevelser til dine ører - plus to til at grine af Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Otte oplevelser til dine ører - plus to til at grine af

Oplev - 25. januar 2017 kl. 13:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er både musik til de folkelige, de friske og dem der vil danse den kommende tid. Du kan også få rørt lattermusklerne. Her er en liste over oplevelser på Sjælland.

26. januar kl. 16.30 - Minikoncert med Bisse Bisse giver minikoncert ved Kulturbasens 20 års jubilæum, dagen før han drager ud på sin turné "Tour de Smackdown". Gratis.

Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde.

26. januar kl. 20 - Risager & The Black Tornado Der er rock og blues-vibrationer på menuen, når rock- og blues-bandet »Thorbjørn Risager & The Black Tornado« indtager scenen. Entre.

Gimle, Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde.

26. januar kl. 20 og 28. januar kl. 21 - Djames Braun Koncert med duoen Djämes Braun, hvis debutalbum kastede landeplager som »Inficeret« »Fugle« og »Lytter Ikk’ til dem« af sig. Entre.

Portalen, Portalen 1, 2670 Greve

Elværket, Gasværksvej 9, 4300 Holbæk

26. januar kl. 20 - Uhørt Forfatter Lone Hørslev og komponist Jesper Mechlenburg i musikalsk samarbejde. Entré.

Slagelse Musikhus, Sdr. Stationsvej 3-5, 4200 Slagelse.

27. januar kl. 20 - Souvenirs Koncert med bandet med Sofie Bonde i spidsen. Entré.

Musik Caféen, Den Gamle Biograf Østerled 25, 4281 Gørlev.

27. januar kl.20 - Beatles-hyldest med jubilæum The Bootleg Beatles og The Pepperland Sinfonia fejrer 50-året for udgivelsen af det legendariske Beatles-album »Sct. Peppers Lonely Hearts Club Band« med en anmelderrost koncert. Entre.

Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted.

28. januar kl. 17 og 19.30 - Anders Matthesen Shh hedder Anders Matthesens nye show, som er blevet rost af anmelderne. Entré.

Portalen, Portalen 1, 2670 Greve.

28. januar kl. 20 - Ida Corr Sangeren og sangskriveren Ida Corr er draget på turne med en række af sine største hits, i nye soul-forklædninger.

Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge.

2. februar kl. 20 - Sanne Søndergaard Sindssyg Kælling er titlen på Sanne Søndergaards nye show. Entré.

Portalen, Greve Teater- & Musikhus, Portalen 1, 2670 Greve.

3. februar kl. 17 & 19.30 Træt lever og tungt hjerte Intim teaterkoncert over Tom Waits poetiske tekstunivers oversat til dansk af Lasse Popp. Han understøttes af de to musikere Bastian Popp og Kim Fast Jensen.

Byens hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde.