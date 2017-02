Se billedserie Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Otte løb du kan træne op til nu

20. februar 2017

Her er otte gode bud på, hvilke løb, du skal træne til og deltage i de kommende måneder. Hvis man træner til eksempelvis er halvmaraton, skal man lægge otte-12 uger ind i programmet for at blive klar afhængig af dit udgangspunkt selvfølgelig. Hvis horisonten bliver for lang, kan det være dræbende for motivationen og man risikerer at gå død.

Vi har kigget lidt i motionsløbskalenderen for at finde otte gode bud på de kommende måneders løb på Sjælland, der kunne være sjove eller interessante at deltage i. Det er altid godt at lægge konkurrencer ind i træningsperioder, så det hele ikke bliver for surt.

4. marts: Soul Trail i Buresø ved Slangerup med "maksimale naturoplevelser, der integrerer det bedste af Nordsjællands terræn til at holde dig skarp og udfordrer dig under forskellige forhold", som det hedder om løbet på seks og 12 km.

8. april. I Tømmerup ved Kalundborg løbes der til fordel for Børnecancerfonden på rundture af 5,3 km, så man kan ende på 30,8. Ruten: Tømmerup Brugs - Tømmerup Holmevej - Kåstrup Holmevej - Kåstrupvej - Tømmerup Brugs.

23. april. Her går det løs i Roskilde med trailløbet på 10 og 21 km under navnet "Vikingesporet." "Et af Danmarks smukkeste halvmarathon langs kysten omkring Roskilde Fjord, løb i Vikingernes fodspor," lyder det fra arrangørerne.

7. maj: I Kalundborg skal der løbes 5 Tårns Marathon, henvisning til Kalundborg Kirke, og ruten er to runder på Røsnæs, hvis man skal helt op på 42,2 km.

4. juni: Hvis man kommer i rigtig god form, er der ultraløb i Helsingør med distancer 16, 51 og 83 km! "Fra brostens-pavéer fra renaissancen til fede singletrack i tæt skov over bølgende overdrev, søer og strand - du får ikke et flottere, hårdere og sammenhængende spor i den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland," hedder det om løbet, der går gennem Danstrup Hegn, Gurre Sø, Teglstrup Hegn og Egebæksvang, Krogenberg- og Nyrup Hegn.

11. juni. I Herlufsholm ved Næstved løbes den såkaldte Danmarksstafetten, hvor hold (også for børn) på tre eller fire mand løber stafet på enten en 1 km eller 5 km rute. De hold, der løber længst på de afsatte to timer, vinder.

19.-23. juni. Turen går til hovedstaden. DGI har opfundet løbet Etape København, hvor man på fem hverdagsaftener fra den 19.-23. juni løber forskellige distancer, der ender med at blive en maraton. Sidste år var der stor søgning til løbet.

24. juni. I Tisvilde i Nordsjælland løbes der XTERRA trailløb på fem og 10 km med skove, stier og sand som underlag på turen.

Løbsprogrammet er således lagt, så nu skal skoene snøres!