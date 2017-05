Den danske R&B-sanger Burhan G stiller op med band for at spille sine mange ørehængende ballader og pophits.

Otte fede oplevelser til weekenden

Weekenden banker en dag tidligere på døren end normalt på grund af Store bededag fredag, og vi har samlet otte forslag til, hvad du kan bruge din forlængede weekend på.

Her er noget for enhver smag, hvad endten man er til den danske R&B-sanger Burhan G, livsstilsmesse, fugletur ved Gødstrup Engsø eller løb langs den mønske kyst for bare at nævne et par stykker.