Orkideernes mester fik dronning Ingrids væksthus

25. februar 2017

Hvad der en vinterdag mangler af saftige grønne vækster og smukke blomster udenfor findes til overflod indenfor, når man besøger orkidéernes mester, Hans Christensens gartneri i Fredensborg. Epifytter, blomster der gror i træerne, hænger på træstykker ned fra loftet, der er orkideer i potter med en eksplosion af farver, selv over i de blå, som er nogle af de sværeste af fremavle.

Man kan handle i gartneriet som i et hvert andet gartneri, men her er også Hans Christensens egen lille botaniske have, som man kan gå og få sig en oplevelse i.

- Jeg har cirka 4000 arter, som alle er at finde ude i naturen. Det er min egen lille botaniske have. Mit bidrag til at bevare vores artsdiversitet, forklarer han og nipper et par visne blade af en af de små delikate planter.

Kinesisk hæder Og det unikke ved gartneriet er netop den voldsomt store mængde naturlige arter.

Hans Christensen vendte for nylig hjem fra China International Orchid Show i byen Sanya, Kinas sydligste by på øen Hainan. Med hjem i tasken havde Hans 25 kilo medaljer, tre guld, to sølv, fire bronze og naturligvis fristes man til at sige, prisen for den bedste samlede udstilling ved showet, som tiltrækker 100.000-140.000 besøgende hvert år.

Dronningens orkideer Hans' lange liv med orkideer begyndte i dronning Ingrids orkidevæksthus på Fredensborg Slot.

- Jeg var i lærer som væksthusgartner. Vi elever fik ikke lov at komme i nærheden af de orkideer, det var dronningens private samling. En sjælden gang blev vi bedt om at nippe visne blade og rydde lidt op, men ellers var det ikke et væktshus for elever, husker han.

Kom indenfor 12. marts er der åbent hus, så gæsterne kan komme rundt i gartneriet. Det er fra kl. 10-16.

Men orkideerne havde en magisk tiltrækningskraft på den unge Hans, så han fortsatte sin læretid på orkidegartneri Sandbjerg ved Hørsholm.

- Jeg husker, at det der fascinerede mig var, at det var planter, som kunne sætte en blomst modsat vokseretningen. Det var nok det, der fangede mig.

Inden Hans var udlært byggede han i en sommerferie sit første væksthus på 40 kvadratmeter. Det lå, hvor Orchidegartneriet Hans Christensen ligger i dag.

Venskabet med dronning Ingrid fortsatte. Da først Hans var veletableret inden for orkideer kom dronningen af og til på besøg for at købe noget ekstraordinært med hjem til sin samling. Da dronning Ingrid døde ringede de fra Fredensborg Slot til Hans Christensen.

- De ville gerne have, at jeg arvede dronningens væksthus med indhold, for de ville gerne have, at der var en som passede godt på det. Så nu står det her hos mig, fortæller han. Læs hele interviewet i magasinet OPLEV Sjælland