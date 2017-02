Nu får Sjælland en ny musikfestival

Den 25., 26. og 27. maj fyldes Rævebjerg - et stort grønt område ved stationsbyen Mørkøv vest for Holbæk - med tusindvis af mennesker, som hygger sig med hinanden og musik. Det er i hvert fald det mål, som foreningen Fox Festival arbejder ud fra. Lige nu har festivalleder Alex Henriksen og Johnny Vind, der er en af idemændene bag musikfestivalen, fuld gang i planlægningen, og som det ser ud nu, bliver der tale om en to-dages festival plus en aften, hvor der bliver musik fra to scener og med mulighed for at købe mad og drikke i diverse boder og med en tilhørende campingplads til dem, der kommer langvejs fra.

Johnny Vind og de øvrige i musikbestyrelsen troede, at de sagtens kunne få en to-dages musikfestival op at stå uden videre, men de blev hurtigt klogere.

- Vi var til stede på sidste års kræmmermarked for at gøre reklame for Fox Festival. Og det gav for mit vedkommende en del stress, fordi jeg også skulle passe mit arbejde. Så det gik hurtigt op for os, at hvis vi ville have stablet en musikfestival på benene, så var vi nødt til at få ansat en, som kunne sidde med det fuldtids, fortæller Johnny Vind.

- Det har været utrolig fedt at få lov til at designe en festivalplads helt fra bunden af. Vi har så gjort det, at vi har designet ud fra det maksimale antal publikum, så kan vi lettere nedjustere undervejs, fortæller Alex Henriksen.

Johnny Vind fortæller, at forbilledet for Fox Festival er Skanderborg Festival, hvor man sætter fokus på hyggen.

De skal spille Kato

Kim Wilde

Dúné

Infernal

Magtens Korridorer

Gulddreng

Blended Brew

Die Herren

Shelter

Mig og Bonden

Lune Carlsen

Whiplash

Maria Donna

Guitar Rebels

Ronni Garner

Alla Tin Gas

Derudover mangler der stadig at blive offentliggjort omkring fem navne. Heriblandt et hovednavn.

- Vi regner med at skulle bruge mellem 300 og 350 hjælpere, men det ser bestemt ikke ud til, at det bliver et problem at finde nogle. Hele byen bakker op og også fra andre steder har de kontaktet os. Nogen kan dog ikke helt forstå, hvorfor vi ikke allerede nu kan aftale, at de skal stå i ølteltet fredag aften, men vi tager tingene efterhånden. Nu skal vi først have blandt andet sikkerheden på plads, fortæller Alex Henriksen.

Både Johnny Vind og Alex Henriksen er overbevist om, at det hele nok skal blive klar til tiden, og at Fox Festival bliver en festival, som kommer til at leve op til forventningerne.

- Vores ambition er, at Fox Festival skal være en årlig tilbagevendende begivenhed. Men det afhænger selvfølgelig af, hvordan det kommer til at gå i år. Vi er dog helt klart optimistiske, fortæller Johnny Vind.