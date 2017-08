Naturen har også åbent om natten

Ofte skal man måske køre et stykke vej for at nå til det naturområde, som man godt vil se vågne. På vejen dertil kan man være heldig at se kronhjortene, som der efterhånden er en del af i vores region, vandre fra deres fourageringsområde på markerne og ind til skov eller krat, hvor de skjuler sig om dagen. Dette kan også være tilfældet med dådyrene, som vi har endnu flere af, og som færdes i ret store flokke. Når bilens lys rammer dyrene i mørket, vil man kunne se deres øjne lyse op.

Det er det tidspunkt, hvor mange dyr og fugle forlader deres nattesæde, for at begive sig ud for at finde dagens føde. Her kan man se ænderne i støre eller mindre flokke flyve ud for at finde nogle lavvandede områder, hvor de kan finde noget føde. Er det i høsttiden, kan man også se dem søge mod de afhøstede kornmarker. Så er det tid til at søge tilbage mod dynerne, for at indhente søvnunderskuddet.