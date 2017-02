Massevis af opdagelser venter i vinterskoven

Gode råd og idéer i naturen:

I statsskove og kommunale skove må man gå hvor som helst og når som helst. Mens man i private skove skal følge stierne og kun må være der fra solopgang til solnedgang.Mange dyr er mest aktive og derfor lettest at se omkring solopgang og solnedgang.Det er vigtigt, at man aldrig går ud på en frossen sø. Det er umuligt at vurdere, hvor tyk isen er. HvisHvis man finder et spor, kan man tage et billede af det. Når man kommer hjem kan man så slå op, hvilket dyr det kommer fra.På en dag med frost efter en våd periode kan man kigge efter nogle særlige is-tapper. Døde træstammer suger vand til sig, og nogle få af dem er inficeret med specielle svampe, som gør, at når træet fryser, så spytter svampene vandet ud igen i nogle ganske fine stråler, som fryser til is.