Se billedserie På marken bag haven hjemme i privaten i Fårevejle græsser en flok får. Og Claus Henriksen ved præcis hvilke af dem, han godt ville lave en smagsoplevelse ud af. Foto: Hans Jørgen Johansen

Maden, manden og michelinstjernen

07. marts 2017 Af Marianne Nielsen

Dragsholm Slot på Lamme-fjorden høster andet end gulerødder og ramsløg til gourmetmenuen. I Stockholm høstede de for nylig hæder og en stjerne i Michelin Nordic Guide.

Det 800 år gamle Dragsholm Slot ved Hørve i Odsherred kunne for nylig føje et helt nyt kapitel til en ellers lang og dramatisk historie, da chefkokken gennem ni år, Claus Henriksen, og slotsdirektør Mads Bøttger drog til Stockholm og modtog slotskøkkenets første stjerne i den verdenskendte Michelin madguide. En stjerne, som chefkokken Claus Henriksen stolt fik overrakt hædersbevisningen i form af dækfirmaets lille tykke mand og en hvid kokkejakke med madguidens signatur broderet på.

Med hæderen blev slottes mangeårige ambition om at få sat lammefjorden på det globale gastronomiske landkort, som dansk terroir, der virkelig kan smages, for alvor opfyldt.

-Det er jo vigtigt for et sted som vores, der ikke ligger lige på alfarvej, at være til stede i nogle af de guides, som tiltrækker de gæster, vi gerne vil have. Og der er Michelin Guide den førende guide indenfor gastronomi, forklarer en glad og stolt Mads Bøttger, der har været direktør på slottet i 12 år.

Konceptet omkring køkkenets identitet og samspil med jorden og fjorden begyndte, da slotsdirektør Mads Bøttger og studiekammerat og medlem af slottets bestyrelse Adam Price en aften sad og lagde en plan for, hvordan dåsemad kunne blive til gourmetmad. Price prikkede sin tennismakker, kokken Claus Meyer, på skulderen og han tog René Redzepi med til slottet.

Begge kendte området i forvejen som et sted med gode råvarer, og Redzepi pegede på Claus Henriksen som manden, der kunne overføre madmanifestet til menukortet.

Og så gik det stærkt. Der gik kun nogle få timer fra Claus Henriksens første møde med Mads Bøttger en kold decemberdag i 2008, før han blev præsenteret for personalet som ny chefkok.

Det er ikke mange restauranter, der bogstavelig talt ligger midt ude i en grøntsagsmark. Men det gør Dragsholm Slot og det skal kunne smages på det, køkkenteamet anretter på tallerknerne.

- Det skal være udtrykket i naturen, som vi serverer, siger Claus Henriksen.

- Det, der er interessant for os, er, så vidt det er muligt, at få alt lokalt. Alle producenter herude leverer jo et fantastisk produkt og har kvaliteter og en stolthed, som vi bygger videre på. Vi er en længere arm på det, de laver, og hele den synergi er jo det, der er på tallerkenen. Teoretisk set skulle du kunne gå udenfor og se, hvad det er, du får at spise, uddyber chefkokken.

Med udgangspunkt i slottets gastronomiske og historiske rødder, som hænger uløseligt sammen med Lammefjorden, har slottet udarbejdet et manifest, hvor netop samspillet mellem slottet og egnen er grundelementerne i ambitionen om at skabe, fastholde og udvikle et lokalt køkken, der dyrker fortællingen og de særlige egenskaber og kvaliteter.

- Claus har en helt særlig sans for de råvarer, vi har i området. Hans fortolkning af dem er fuldstændig outstanding, siger slottets direktør, Mads Bøttger, om den klare signatur fra egnen som slotmenuen har.

- Det er en nerve, som i bund og grund drejer sig om en fjord med vand og muslinger og en bund med sand og skaller. Og ud fra det har det ekstremt meget med grøntsager at gøre og ekstremt meget med skaldyr at gøre, supplerer Claus Henriksen.

For kokken er december den bedste af alle måneder på slottet. Den udfordrer ham og menuen til det yderste, og det elsker han.

- Det er så svært, for vi kan ikke bare lige gå ud og hente gulerødder eller andet, for der står ikke så meget i jorden. Men der er noget, og den kreativitet, man skal bruge, synes jeg er ekstrem vigtig, uddyber han.

Dragsholms Slots 37-årige stjernekok begyndte karrieren i moderens jyske køkken, hvor han bagte brunsviger til familien. Karrieremæssigt har det dog været Sjælland, der har leveret ingredienserne. I sin karriere har han altid søgt mod steder og restauranter, der kunne give ham mere viden og udvikle hans madtalent på punkter, han selv fandt svage.

Claus Henriksen er uddannet fra kokkeskolen i 2001 og har siden arbejdet på både Søllerød Kro, Noma og Formel B, inden han kom til Dragsholm Slot.

Claus Henriksen er født i 1980, uddannet kok fra Hotel- og

Restaurantskolen i 2001 og har været chefkok på Dragsholm Slot siden 2008.

Sammen med kæresten Regitze Pedersen, der er tjener, og sønnen Theodor bor Claus Henriksen i Fårevejle Kirkeby, kun få minutters kørsel fra slottet.

Hans yndlingsgrøntsager at arbejde med i køkkenet er asparges og gulerødder

Alle råvarer på gourmet-menuen skal være lokale, så vidt det overhovedet er muligt.

Den 22. februar fik Slotskøkkenet en plads og en stjerne i den eftertragtede Michelin Guide Nordic.

- Det har været en uddannelsesrejse, og jeg synes, jeg har taget noget med mig videre fra alle stederne, siger han.

- Claus er også sindssygt god til at lave hverdagsmad og laver verdens bedste boller i karry, afslører slotsdirektør Mads Bøttger.

Om det er karryretter, pølsebrød til sønnen eller nyfortolkninger af tang, skaldyr og ramsløg i slotskøkkenet, foregår det fra bunden.

- Jeg snyder ikke, for det gider jeg ikke. Jeg har ikke noget imod at købe en frysepizza, hvis det er det, jeg har tid til og hellere vil bruge tid med familien. Men hvis jeg skal lave boller i karry, så køber jeg ikke en medister og ruller den ud. Så laver jeg det selv fra bunden, fastslår slotskokken.