Læg godt mærke til den position, Lærke Toft Ruby ligger i hér: Hun har hovedet næsten lodret hævet over vandet for at pejle - eller navigere, om man vil. Dette ser man aldrig svømmere gøre i almindelig bassinsvømning Foto: Kenn Thomsen

Lærke svømmer hurtigt i det åbne hav

Fjordsvømning, havsvømning, Open Water - kært barn har mange navne, men lige så ofte bruges også det mest præcise: Åbentvandssvømning. Uanset hvad, så er konkurrencesvømning i naturen vokset hastigt de sidste tre år, siden Dansk Svømmeunion i 2014 valgte at søsætte et landshold i åbentvandssvømning. Lærke Toft Ruby fra Jyllinge er én af de bedste kvindelige danske svømmere i disciplinen.

- Til at starte med vidste jeg intet om åbentvandssvømning - som i absolut ingenting! Så jeg skulle virkelig lære det fra scratch. Selvfølgelig kunne jeg en masse svømmeteknisk og også rent styrkemæssigt i forvejen. Men særligt det dér med at pejle, det skulle jeg lige bruge noget tid på at lære, forklarer 18-årige Lærke Toft Ruby, der var en af de talenter, der blev udtaget til udviklingslandshold, fordi hun var god til langdistancesvømning.

Med ordet pejle mener Lærke i øvrigt bogstavelig talt at pejle, for i modsætning til i bassinet, så foregår åbentvandssvømning ganske sjældent på en lang, lige strækning, hvor man »bare« skal ud og hjem. Man skal forcere lange strækninger med op til flere sving rundt om bøjer og så videre.

Men at hun har lært det, det er er der ingen tvivl om. Pt. er Lærke Toft Ruby vel nok den bedste kvindelige juniorsvømmer herhjemme, og til sommer skal hun for andet år i træk til Junior-EM i disciplinen.

- Præcis. Der er super meget taktik i udendørssvømningen.Man skal navigere, man skal kunne svømme i stærk vind og i høje bølger. Og ikke mindst så skal man jo lære at ligge i et felt. Altså, det er lidt som et cykelløb bare i vandet. Man snakker om at tage føringer, om at ligge i læ og alt sådan noget. Det er helt anderledes, men vildt fedt.