Tre er blevet til to i bandet L.I.G.A. De to resterende bandmedlemmer er glade for den nye konstruktion. Foto: Kristian Willumsen

L.I.G.A: Her er sandheden om bruddet

Succesåret kulminerede med Gaffa-prisen for »Årets Nye Danske Navn« Siden er tre blevet til to, og henover sommeren skal L.I.G.A nu forsøge, om de for anden gang kan erobre pophjerter fra de danske scener med deres nye EP: »POP«.

- Der er jo færre muligheder for at komme ud og høre musik i mindre byer. Jeg synes, man kan mærke, at folk virkelig har glædet sig og er klar til en fest, når vi bevæger os uden for København, men vi elsker at spille alle steder, og vi er glade for alle vores publikum, understreger Nicky Russel.