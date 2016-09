Se billedserie Holbæk Art. Æglageret-Fie Norsker. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Kunstmuseum i åbent byrum

Oplev - 02. september 2016 kl. 10:11 Af Marianne Povelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Holbæk Art i 2014 gik i gang med det storstilede projekt - at gøre Holbæk by til et åbent kunstmuseum - gav det byen og borgerne en enestående mulighed for at få et smukkere byrum, der er interessant at bevæge sig rundt i.

Folkene bag Holbæk Art er ambitiøse og satser på ad åre at fylde byrummet i Holbæk med 100 kunstværker af moderne samtidskunst på mure og gavle, så en gåtur gennem Holbæks gader bliver som én stor, åben kunstudstilling med et enestående oplevelses-boost af professionel kunst.

- Håbet er, at værkerne kan være med at få os til at løfte blikket fra de daglige gøremål og måske reflektere lidt over dem, når vi færdes i byen på vej til og fra arbejde, skole eller indkøb, håber Holbæk Arts kurator i 2016, kunsthistoriker Dina Vester Feilberg.

Tretten markante kunstnere satte i 2014 gang i det åbne billedgalleri, som nu får følgeskab af otte nye kunstværker i 2016. Og som for to år siden er det danske og internationale billedkunstneriske kræfter, der sikrer projektets høje kunstneriske niveau.

Oplevelsen starter på Gasværksvej 1, hvor den danske kunstner Fie Norsker sætter sit aftryk. Fie Norsker maler sit kunstværk på betonplader, som sættes op på muren og bliver til et værk, der forener to motiver, som er kendetegnende for kunstneren, nemlig totemfiguren og portalen.

Videre går det til Jernbanepladsen og den østrigske kunstner Eva Schlegel, der blandt andet har udstillet på Biennalen i Venedig samt på en lang række museer i Europa. På den høje, røde murstensgavl sætter Eva Schle- gel sit markante fingeraftryk i form af et figurativt kæmpeværk i tre dele, der kombinerer fotografi, maleri og installation, men med fokus på fotografiet som en væsentlig bærer af information i det moderne samfund.

Kunst i stræderne

En stjerne på den internationale kunstscene er Janaina Tschäpe, der til daglig bor og arbejder i New York og Rio de Janeiro, og som nu er dalet ned i Holbæk. Janaina Tschäpes sanselige og underfulde kæmpeværk males på en gavl i Bagstræde og skildrer et personligt og intimt øjeblik, hvor hun har iagttaget sin sovende datter:

- Janaina Tschäpe tager udgangspunkt i et maleri, som er figurativt, men i det nye værk opløses de genkendelige former som for eksempel datterens ansigtstræk, der i vægmaleriet bliver til farvede felter og abstrakte former. Man kan sige, at værket bærer erindringen om øjeblikkets sansning af den sovende datter, der omsættes i det kunstneriske sprog og de farver og former, der er unikke for Janaina Tschäpe, fortæller kurator Dina Vester Feilberg.

Vi befinder os stadig i Holbæks små stræder, for i Blindestræde kan danske Julie Sass' abstrakte værk opleves på en kæmpemur. Julie Sass er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og New York University og tager i sit værk udgangspunkt i en geometrisk form eller objekt, som hun undersøger i alle dets bestanddele. I værket er det bygningens dør eller rektangel, der bliver omsat til et abstrakt værk.

På vej gennem stræderne når vi Studiestræde med udsigt til Holbæk Havn, og her fylder venezuelanske Arturo Herreras værk hele gavlen af et lille byhus.

- Arturo Herrera arbejder abstrakt over en hel gavl og bearbejder og omformer elementer, så der opstår et synsbedrag. Den del er typisk for Arturo Herrera, men i Holbæk får vi et overraskende stringent værk, så man bliver forundret og nærmest svimmel på sin vej ned ad Studiestræde, siger kuratoren.

Tryptikon & popkultur

Fra Studiestræde går vejen videre til H&M-bygningen i Torvestræde til værket af den svenske kunstner Anna Bjerger, der er uddannet i London og blandt andet er repræsenteret på kunstmuseet Louisiana i Humlebæk. Anna Bjergers værk er et tryptikon, et tredelt billede, som baserer sig på tre anonyme fotografier, der skildrer udsigten over tre ukendte og urbane områder i fugleperspektiv, og som Dina Vester Feilberger siger, så vil det, der måske syner af abstrakte farvefelter på afstand, samle sig til et motiv, når man nærmer sig.

Vi forlader de små stræder og går mod øst til Labæk, hvor det er amerikanske Charlie Roberts, der på hjørnet til Markedsgade og direkte på den grå gavl sørger for et stort, retangulært værk. Amerikanske Roberts bor i dag i Norge. Han er kendt for sin polyhistoriske tilgang til emner, stil og teknik forstået på den måde, at han i sine værker låner fra både popkulturen, myter og kunsthistorien, og motivet i Holbækværket ligger i direkte forlængelse af Charlie Roberts arbejde med kvindekroppen i serien »Sporty Girls«, som han malede i 2013.

Det sidste af årets nye værker blev allerede malet på Holbæk Sygehus i maj under kunsteventen Images 2016 af kunstneren Mischeck Masambu fra Zimbabwe. Images 2016 har skænket Misambus maleri til Holbæk Art, som nu har indlemmet det zimbabwianske islæt i byens billedgalleri af gadekunst på højt plan.

Holbæk Art havde fernisering på 2016-årets åbne kunstudstilling fredag den 26. august.